Ray Chen: "Las redes sociales propician que la gente conozca a los intérpretes"

Es uno de los mayores virtuosos del violín a escala global, y también un consumado "youtuber". Se trata de Ray Chen, el prodigio australiano-taiwanés que actúa junto a la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) esta tarde en Avilés (Casa de Cultura, 2015 horas) y mañana en Oviedo (Auditorio, 20.00 horas). Un intérprete que defiende el uso de las redes sociales como un mecanismo para conectar a los intérpretes con el público y, a mayores, para crear nuevos aficionados a la música.



"Esto es como ir a ver una película: si no conoces a los actores, no vas a ver la película. Porque además la gente no tiene tiempo, y prefiere invertir su dinero en otras cosas", explica Chen, que a sus 28 años ya ha ganado los concursos de violín más prestigiosos del mundo: el "Queen Elisabeth" y el Yehudi Menuhin".



Su juventud se refleja en la frescura de sus vídeos y el sentido del humor que despliega. "La música de violín puede no parecer 'cool', pero si ven a alguien divertido tocando el violón, creo que es un humor con el que la gente joven sí que puede conectar", reflexiona Chen, que revela que le han llegado numerosas cartas de padres cuyos hijos siguen sus vídeos: "Me ha pasado ya varias veces que me dicen 'les gustan mucho los vídeos, les parecen muy divertidos, y como sabemos que tocas en la ciudad vamos a llevarles, para que vean esta otra faceta tuya'". El siguiente paso, concluye, es que estos jóvenes puedan convertirse en habituales de los auditorios.