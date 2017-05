Urquiola: "Debemos vencer los prejuicios de género sobre el diseño industrial"

La arquitecta y diseñadora industrial Patricia Urquiola (Oviedo, 1961) afronta el debate en torno al premio "Princesa de Asturias" de las Artes como si fuera "un ring", ya que asegura que las conversaciones entre los jurados "son de las más intensas que he tenido en mi vida". Pero su presencia estos días en su ciudad natal es especial por otro motivo: la defensa, en la Universidad de Oviedo, de una tesis doctoral centrada en su trayectoria.



La investigación, "El papel de la mujer en el diseño del siglo XXI, a través de la obra internacional de Patricia Urquiola", es obra de la historiadora del arte Alicia Menéndez, bajo la dirección de Ana Fernández. "Alicia me conoce muy bien y ha indagado mucho. Pero el tema es más amplio, muy interesante. Creo que he podido ayudarla y darle informaciones para valorizar el campo del diseño y del diseño industrial, en el que creo mucho. A ver si algún día tenemos candidaturas a este premio", sostiene Urquiola. La arquitecta defiende además la presencia creciente de las mujeres en el ámbito del diseño industrial: "Es un trabajo que está muy unido a una esfera, la de las fábricas y la industria, que limitó mucho la relación. Pero las mujeres debemos romper esas barreras, esos prejuicios, porque además hay gente apasionada por su trabajo".