Facebook ya permite dar las "gracias" por una publicación

Primero sólo se podía poner "me gusta", luego llegaron las reacciones (me encanta, me entristece, me divierte...) y ahora llega una actualización de esas reacciones. Desde hace unos días (depende del dispositivo) Facebook ya permite a los usuarios agradecer una publicación con un nuevo "botón" con un icono de flor.

La pregunta ahora es si esta reacción se va a quedar como definitiva o es sólo una prueba de cara al día de la madre que se celebra el próximo domingo. El debate está abierto.