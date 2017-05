TVE lleva a la pantalla el "papel central" de Fernández-Miranda en la Transición

El papel político del asturiano Torcuato Fernández-Miranda (Gijón, 1915) tras la muerte de Franco es el argumento central de la película para televisión que TVE ya ha empezado a rodar y que lleva por título "De la ley a la ley" y está protagonizada por el actor Gonzalo de Castro.



El político y jurista gijonés está considerado el estratega e ideólogo de la Transición española. Fue presidente del Gobierno de Franco en 1973 tras la muerte de Carrero Blanco. Y en esos tiempos "del final del franquismo" arranca el telefilme que se está grabando desde el pasado día 12 en Barcelona, desvelaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de la productora Visiona TV, encargadas del rodaje. La película se centra en la difícil labor con la que tuvo que lidiar Torcuato Fernández-Miranda para cambiar de régimen en España, lo que posteriormente traería la democracia. "El filme parte desde los días finales de Franco como jefe de Gobierno hasta después de su muerte, entre 1973 y 1976. La historia central es el papel de Torcuato en ese periodo, especialmente trabajando con Suárez y don Juan Carlos", apuntan desde el rodaje. La película "refleja, entre otras muchas cosas, la serie de reuniones que mantuvieron y que llevaron a cabo en despachos del Congreso, la Zarzuela y el Palacio de la Gobernación, aunque son escenas que están filmadas en interiores", apuntan. Igualmente ocurre con la casa de campo que tiene en la sierra Fernández-Miranda, que es donde se le enciende "la bombilla para poner en marcha la trama política y el cambio". Es una casa de Navacerrada, aunque no se especifica el lugar en esta película dirigida por Silvia Quer y con guión de Helena Medina.



Fernández-Miranda está interpretado por Gonzalo de Castro, que tiene una muy buena relación con Asturias tras el éxito de la serie de Antena 3 "Doctor Mateo", que se rodó en Lastres. "Gonzalo se sorprendió cuando le ofrecimos el papel. Pero está realmente integrado y metido en el personaje. Aunque los actores están caracterizados, Silvia no quería una imitación, sino la interpretación. Por eso se distingue bien a Torcuato, Fraga o Suárez", explican desde la productora.



A De Castro le acompañan en el reparto Fernando Andina (Príncipe Juan Carlos), David Selvas (Adolfo Suárez), Toni Sevilla (Alfonso Armada), Francesc Albiol (Manuel Fraga) y Blanca Apilánez (Carmen, mujer de Fernández-Miranda). "Hay una primera intervención de Torcuato cuando muere Carrero", detallan en Visiona TV. "Luego hay un lapsus y reaparece para empezar el cambio de régimen". Explican desde la productora que la película no tiene estilo documental. "Hay suspense porque, aunque el espectador sabe cómo acaba la historia, se nota la tensión en los personajes. Ellos están viviendo el momento y no sabían que todo iba a ir bien". Hay muchas tramas en el filme y muchas claves, pero Fernández-Miranda "estaba en el centro de todo", sentencian los productores.