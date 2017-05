Ruth Beitia y los "All Blacks", entre los candidatos para el premio "Princesa de Asturias" de los Deportes

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque debuta como jurado de los premios Princesa de Asturias, que mantuvo su primera reunión en el hotel Reconquista. Dijo que era un orgullo estar en unos premios con tanta reputación y recordó cuando lo consiguió la Selección en 2010.

Nadie de los miembros del jurado soltó prenda sobre los candidatos, aunque se apuntó a la saltadora de altura Ruth Beitia y los All Blacks, el celebrado equipo de rugby de Nueva Zelanda, entre las 24 candidaturas presentadas de 11 países.

Pero uno de los miembros del jurado más buscados era Vicente Del Bosque, que tras la rueda de prensa, dijo a LA NUEVA ESPAÑA que "el Oviedo tiene posibilidades de meterse en los playoffs para el ascenso: "no se sabe si necesitará, seis, siete o los nueve puntos". Antes ya había comentado que para Hierro estar en "un equipo como el Oviedo es una experiencia magnífica" y que "había hecho una gran temporada teniendo en cuenta que hay más o menos 14 equipos que podían bajar, él hace tiempo que está en posiciones tranquilas" de la tabla.

Volviendo a la actualidad dijo sobre la relección de de Ángel María Villa como presidente de la Federación Española de Fútbol, que el hecho de que lleve muchos años no impide nada: "la edad no es ningún demérito; lo que hace falta es que lo haga bien. Todos los que nos dedicamos a una profesión hemos estado años. Lo que hace falta es que lo haga bien como viene a haciéndolo".

Sobre el Real Madrid; o mejor sobre el papel de Zidane en el club blanco, dijo que el entrenador lo había hecho muy bien porque "hasta teniendo muy buenos jugadores hace falta la mano de un líder. Y añadió respecto a lo que queda, o sea, la final de la Liga de Campeones, que el Real Madrid, una vez consiguió el título de Liga, tiene muchas cosas a favor para ser campeón de Europa"