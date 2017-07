Una experiencia "preciosa, magnífica, impresionante"

"Preciosa". "Magnífica". "Impresionante". "Me encantó". En estos términos, y otros similares, califican la exposición "Santullano, viaje al siglo IX", organizada por LA NUEVA ESPAÑA, cientos de visitantes que registraron su opinión en el libro de visitas. Unos testimonios de su experiencia multisensorial que les transportó a los tiempos de Alfonso II para que pudieran descubrir los sonidos, los olores y las texturas de la época, y para que percibieran cómo lucían los frescos de San Julián de los Prados, con su esplendor original.

Entre las cerca de 14.000 personas que visitaron la exposición durante el mes en que estuvo instalada en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), figuran expertos en la historia de Asturias como Agustín Hevia, archivero de la Catedral de Oviedo. "Magnífica exposición", dejó escrito Hevia, que destacaba lo bien captadas que estaban las texturas y la calidad de la recreación digital de los frescos.

Entre los visitantes, había muchos feligreses de la parroquia de San Julián de los Prados, y muchos asturianos para los que el templo ocupa un lugar especial en su biografía. "Me encantó. En Santullano me bautizaron en octubre de 1935. Un gran logro de LA NUEVA ESPAÑA", afirma Manuel Moncada. "Impresionante. En el año 1972 asistía de monaguillo en esta iglesia de San Julián de los Prados. Magníficos recuerdos y sensaciones", escribe Ángel Ayala. "Es preciosa. Yo me he sentido conmovida: me he bautizado en ella y se han casado mis padres", añadía otra visitante.

Además de esta vertiente emotiva, muchas de las personas que pasaron por la exposición lamentan el deficiente estado de conservación de un templo que es Patrimonio de la Humanidad. "Como historiadora del arte, me parece un muy buen trabajo, y una muy buena manera de hacer llegar a todo el mundo el legado tan importante y único que tenemos en Asturias y que debemos conservar", señala Naomi Díez. "Nosotros valoramos nuestro patrimonio artístico pero nuestros políticos no, como lo demuestra el abandono al que está sometido desde hace muchos años", denuncia otro visitante.

Por último, destacan los entusiastas comentarios del más de un millar de escolares que visitaron la muestra, y también de sus profesores. Como uno del colegio Loyola que dejó escrito: "Mi abuelo me enseñó mis primeras letras con LA NUEVA ESPAÑA y ahora yo he podido viajar con mis alumnos al siglo IX gracias a este periódico".