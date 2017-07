"Tenía claro que yo no me iba a morir"

"Tenía claro que yo no me iba a morir"

La Fundación Sandra Ibarra, dirigida por la modelo de origen dominicano pero muy vinculada a Asturias, presenta la primera Escuela de Supervivientes para los pacientes que han superado el cáncer. El objetivo será presentar actividades, así como planes institucionales para ofrecer a la sociedad una visión de esta enfermad desde el punto de vista de quien la ha superado. Una vuelta de tuerca que es necesaria ya que según la Sociedad Española de Oncología Médica cada año habrá 100.000 nuevos "largos supervivientes".

Hay que tener claro que vencer al cáncer no significa el final de los problemas. La aparición de un tumor maligno lleva asociados una serie de problemas aún incluso después del tratamiento. Entre ellos se cuentan la aparición de otras enfermedades, cambios laborales y/o sociales que necesitan de un tratamiento específico. Tratamiento que a día de hoy no existe.

"Vamos a demostrar que somos más fuertes de los que creemos, que hay vida durante el cáncer y que podemos elegir la actitud con la que vivir la enfermedad", señaló Sandra Ibarra.



#Llenos de vida



Ese es el lema con el que se presenta esta nueva campaña, que además vendrá acompañada de diferentes actividades. Una de las más destacadas será la elaboración de un Diario de Vida, en el que se contarán las experiencias de 25 supervivientes a la enfermedad. Todas ellas se expresarán en un tono optimista. "Tenía claro que no me iba a morir" es lo que señala una de las mujeres que aparece en el proyecto. "Yo le estoy incluso agradecido al cáncer. Me hizo valorar muchas cosas", señaló otro de los integrantes del proyecto. El propósito tendrá una réplica en web, con la creación del Diario de Vida online. En su versión física podrá adquirirse éste próximo otoño.

Además, se procederá a la creación de un registro de supervivientes, que será pionero en España, ya que en nuestro país no existe tal cosa. Esta recopilación de caso será pormenorizada e irá a lo personal de cada situación, para poder establecer estrategias adaptadas a cada persona, mejorando el enfoque con el que se afronta la enfermedad.