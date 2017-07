La fantasía de Sanderson se desborda en "Arena blanca"

Arena blanca es una novela gráfica de Rik Hoskin, Julius Gopez y Ross Campbell que adapta la novela de Brandon Sanderson donde se fragua el fantástico universo Cosmere. El planeta Taldain es el lugar donde viven los venerados maestros de arena, dueños de poderes arcanos que les permite controlar la arena como deseen. Aniquilados por una conspiración, solo uno de ellos, y precisamente el menos poderoso, parece ser el único superviviente. Kenton, hostigado por sus enemigos, firma una alianza altamente peligrosa con Khriss, una misteriosa "ladoscura" que tiene sus propios secretos.

Arena blanca incluye, además, páginas sobre el proceso creativo de la novela gráfica, con ilustraciones de diseños y versiones alternativas de los personajes. Toda una golosina. Y es el propio Sanderson que apenas ha necesitado una década para convertirse en un autor clave de la novela fantástica, con ocho millones de lectores ávidos de acceder a su desbordante (y desbordada) imaginación, quien escribe sobre el proceso de creación: "Hace más de veinte años estaba sentado en la parte de atrás de un autobús, en Corea del Sur, garabateando el boceto de un mundo en un bloc de dibujo. En aquel momento de mi vida yo era una persona completamente distinta. Nunca había terminado de escribir ningún libro, y los únicos relatos que tenía adolecían de una falta de originalidad espantosa. Sin embargo, sabía que me encantaba escribir. Que había algo en el proceso de creación, en la historia, en la mera invención de algo a partir de la nada que me cautivaba. El año anterior, en la universidad, había pasado de las clases para dedicar todo mi tiempo a aporrear aquellos relatos en mi viejo ordenador DOS. Por deleznables que fueran, seguía sintiéndome muy orgulloso de ellos. Ahora me apetecía hacer algo más grande, abarcar mucho más. Me apetecía hacer algo que contuviera un mundo auténtico. Aunque mis labores de misionero en Corea me dejaban poco tiempo libre, me esforcé por desarrollar este concepto, al que a la larga pondría el nombre de Arena Blanca". Y así empezó todo.