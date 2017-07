El feminismo como arma de futuro

La infancia está llena de recuerdos que nos marcan de por vida. Cierto día, en una escuela de la localidad nigeriana de Nsukka, cuando la escritora Chimamanda Ngozi Adichie tenía 9 años, la profesora propuso a los alumnos que quien obtuviera la nota más alta en el siguiente examen sería el vigilante de la clase y portaría el bastón que les dejaba durante dicha tarea; la autora consiguió la mayor calificación, pero el codiciado atributo de poder fue a parar a las manos de uno de sus compañeros, ya que la maestra fue tajante: "el vigilante debe ser un niño".

Aquella experiencia, que cuenta en su libro Todo el mundo debería ser feminista, fue una de las primeras chispas que encendió la mecha del activismo feminista que 30 años después desembocaría, entre otras acciones, en la publicación de Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo, una obra emotiva y honesta publicada por Literatura Random House que, en forma de carta, se compone de quince recomendaciones que Chimamanda dirige a una amiga suya que acaba de dar a luz a una niña.

"No hay ninguna norma social que no pueda cambiarse", asegura la autora en las páginas de un libro que resalta la importancia de la educación basada en la igualdad y el respeto sin necesidad de renunciar a la propia cultura, un libro plagado de consejos -que no se circunscriben únicamente al ámbito africano- con un mismo fin: lograr un mundo más justo.

"Dile que, si algo la incomoda, se queje, grite", dice en otro de los pasajes de este libro muy recomendable para cualquier lector, en especial para las nuevas generaciones, tanto de chicos como de chicas, las mismas que aparecen en los preocupantes datos de esas encuestas que aseguran que un porcentaje altísimo de los adolescentes justifican los celos o el maltrato de sus parejas.