El músico Jorge Martínez, "Asturiano del mes" tras fichar por Virgin y el éxito de su documental

Jorge Martínez, líder del grupo de rock "Ilegales", ha sido distinguido por LA NUEVA ESPAÑA como "Asturiano del mes" de mayo tras fichar por la compañía Virgin. La discográfica publica su nueva obra, "Mi vida entre las hormigas", que incluye la banda sonora (doce canciones regrabadas con la formación actual de "Ilegales" más tres inéditas) además de un DVD con el documental de la historia de Jorge a través de "Ilegales". El álbum fue número uno nada más salir al mercado. "Me siento enfermo... es excitante que ocurran estas cosas después de tantos años, me hacen sentir que vuelvo a ser un novato, y eso me motiva", dijo Jorge Martínez cuando lo fichó Virgin.

Jorge Martínez lleva liderando "Ilegales" desde principios de los ochenta. Para entonces ya estaban incluidos en un disco por ganar un concurso. Ahí aparecía un clásico del rock español como "Europa ha muerto", además de "Princesa equivocada" y "Fiesta". Poco después saldría un álbum que es referencia de la historia del rock español, "Ilegales". Desde entonces la banda no ha parado de fabricar discos triunfales y de reclutar miles de fans de distintas generaciones que se engancharon al rock puro, original, salpicado de matices y cargado de talento escrito por Jorge "Ilegal". En su carrera hay álbumes que están en la memoria de la afición, entre ellos "Agotados de esperar el fin", "Todos están muertos", "Chicos pálidos para la máquina" o "Regreso al sexo químicamente puro", y los recientes "La vida es fuego" y "Mi vida entre las hormigas". Hay que sumar, entre otras perlas, el "Directo" (Hispavox).

El directo, por cierto, es otra de las facetas por las que el grupo ha sido aclamado. Y de toda esa fábrica han nacido himnos como "Revuelta juvenil en Mongolia", "Soy un macarra", "Ángel exterminador", "Me gusta como hueles", "Heil Hitler", "Yo soy quien espía los juegos de los niños" o "Tiempos nuevos, tiempos salvajes". Sin olvidar uno que plasma la dimensión de "Ilegales", la caja con las ciento veintiséis canciones, un registro que certifica en número y calidad la gran historia de "Ilegales".