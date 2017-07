Carrie Fisher, por sí misma

El libro El diario de la princesa es una oportunidad excelente para conocer más y mejor a la fallecida actriz Carrie Fisher y, también, para saber entresijos del rodaje de una de las películas más populares de la historia: Star Wars para unos, La guerra de las galaxias para otros. A continuación reproducimos algunos fragmentos:

El origen del libro: "Hoy, mientras revisaba unas cajas que contienen viejos escritos míos, encontré los diarios que escribí cuando rodaba la primera película de la saga, hace cuarenta años".

Lo impensable: "En 1976 estábamos en Londres rodando el primer título de la saga y ningún miembro del reparto podía imaginar lo mucho que cambiarían nuestras vidas cuando la película se estrenase al año siguiente".

Leia o no Leia: "Me gustaba ser la princesa Leia. O que la princesa Leia fuese yo. Con el tiempo nos fusionamos en una sola persona; no creo que nadie pueda pensar en Leia sin que yo merodee también por sus pensamientos. Y no estoy hablando de masturbación. Así que la princesa Leia somos dos, en plural".

Leia y ella. "he pasado la mayor parte de mi vida –desde los 19 hasta los 40– siendo tanto yo misma como la princesa Leia. Contestando preguntas sobre ella, defendiéndola, hartándome de que me confundan con ella, eclipsada por ella, luchando con el resentimiento que despierta en mí, apropiándome de ella, encontrándome a mí misma, acompañándola, amándola... y deseando que por fin se largue y me deje ser yo misma. Pero entonces me pregunto quién sería yo sin Leia y descubro cuánto me enorgullezco de ella".

La realidad y el espejo: "Tenía interminables problemas con mi aspecto, problemas reales, no esos que te inventas para que la gente crea que eres humilde cuando en realidad estás convencida de que eres adorable. Al parecer, lo que yo veía en el espejo no era lo que veían muchos chicos adolescentes; si hubiese sabido cuántas masturbaciones generaría... Bueno, eso habría sido extraordinariamente raro desde muchos puntos de vista, y me alegra que no surgiera el tema, por así decirlo. Pero cuando algunos hombres —tanto de más de cincuenta años como muy jóvenes— se me acercan para informarme de que fui su primer flechazo, mis sentimientos son contradictorios. ¿Por qué a todos esos hombres les resultaba tan fácil enamorarse de mí entonces y tan difícil hacerlo ahora?".

Los rodetes del pelo: "Creo que tal vez quienes idearon ese peinado de rodetes lo hicieron con la intención de que funcionasen como sujetalibros y mantuviesen mi cara allí donde estaba: entre mis orejas y sin aumentar de tamaño".

La verdad llamada «Carrison» (o sea, Carrie y Harrison): "La primera vez que lo vi, sentado en la cantina del plató, recuerdo que pensé: ´Ese tío será una estrella´. No solo una celebridad: una estrella de cine. Parecía un icono, como Humphrey Bogart o Spencer Tracy. Lo rodeaba una suerte de energía épica, como una multitud invisible".

Aquella noche... "Tras la primera noche juntos eché un vistazo a Harrison. Tenía la cara de un héroe. ¿Cómo podrías pedir a un hombre tan brillante que estuviera satisfecho con alguien como yo?"

Balance: "¿Qué sería yo sin la princesa Leia? Nunca me habría convertido en una celebridad que hace un lap dance, ni sería considerada una actriz seria, y tampoco habría usado el término ´pastor de nerfs´ sin comprenderlo. No habría conocido a Alec Guinness ni habría sido un holograma que recita un discurso (que recordaré toda mi vida hasta volverme loca porque tuve que repetirlo muchas veces), no habría disparado una pistola ni recibido un disparo, y tampoco habría dejado de llevar ropa interior por estar en el espacio. Jamás habría estado demasiado sobreexpuesta (lloro mientras escribo esto). Ni mis fans adolescentes masculinos habrían pensado en mí cuatro veces al día en la intimidad; nunca habría tenido que perder muchos kilos, ni habría visto mi rostro aumentado a un tamaño de muchos metros de altura, mucho después de que eso fuese una buena idea. Y nunca habría recibido un cuarto de punto de los ingresos brutos de la película".

Primer novio: "Mi único novio había sido Simon Templeton. Un chico británico con el que había asistido a la escuela de arte dramático; salimos juntos durante casi un año antes de irnos a la cama, es decir, antes de practicar sexo. Pero lo hecho (o no hecho) con Simon, además de tontear con tres tíos heterosexuales y besar a tres gais, era la suma de la versión terrícola de mi experiencia sexual (y una excitante visión preliminar de lo que me depararía el



Los peligros de la fama: "Al principio, cuando La guerra de las galaxias se convirtió en un auténtico fenómeno, ninguno de nosotros sabía cómo ser famoso (puede que Harrison o Mark (Hamill) tuvieran una idea, pero, de ser así, no compartieron su saber conmigo). No imparten esas clases en la academia Berlitz, y tampoco teníamos un manual de sugerencias sobre cómo deslizarnos en ese estado transicional sin tropiezos. Ya sé que debería haber sabido lo que se esperaba de mí, al observar a mi madre y a mi elusivo padre a tiempo parcial, y lo habría hecho si hubiese previsto una vida como las suyas -algo que de hecho era previsible-, pero recordad que jamás quise meterme en un negocio tan veleidoso". mañana). Evidentemente dediqué mucho tiempo a explorar el mundo de los juegos preliminares, pero casi siempre en la parte menos profunda de la piscina: en teoría, las más profundas me inquietaban bastante. ¿Y si me sumergía allí y después no podía volver? Incluso hoy ignoro qué me preocupaba del sexo. ¿Se trataba de que, una vez que renunciabas a tu virginidad, ahí terminaba la cosa, que nunca podías volver a ser virgen? ¿Jamás?"Al principio, cuandose convirtió en un auténtico fenómeno, ninguno de nosotros sabía cómo ser famoso (puede que Harrison o Mark (Hamill) tuvieran una idea, pero, de ser así, no compartieron su saber conmigo). No imparten esas clases en la academia Berlitz, y tampoco teníamos un