Las diez series que hay que ver este verano

Aunque Juego de Tronos traiga el invierno veraniego más esperado -con división de opiniones a favor y en contra-, otros títulos igual de interesantes tratarán de enganchar al espectador durante el período más caluroso del año. La apertura de una tienda de canabbis, una ciudad llena de seres sobrenaturales e incluso el surgimiento de la industria del porno en Times Square, son las tramas de algunas de las series que refrescarán la pequeña pantalla. Géneros para todos los gustos: el terror, la comedia, el thriller psicológico y la serie histórica, están entre los próximos estrenos.



Juego de tronos (HBO): La serie más esperada del año vuelve de forma simultánea en Estados Unidos y en España. Miles de aficionados esperan ansiosos la guerra por el Trono de Hierro podrán disfrutar de la séptima temporada durante la madrugada de 16 al17 de julio. Se podrá ver en Movistar Series y HBO España.







The Bold Type (Freeform): El feminismo llegó también al periodismo, en concreto a la revista femenina "Scarlet", el 11 de julio. Inspirada en las vivencias de Joanna Coles, directora de contenido de la revista "Hearst" y ex editora de la revista "Cosmopolitan", la serie narra las ilusiones, amores, sueños y desgracias de sus responsables y también de sus seguidoras, que intentarán encontrar su propia identidad en un mundo que intenta frenarlas.







Midnight, Texas (NBC): Misterio, terror y amor vienen entrelazados en la próxima serie de NBC el 24 de julio. Basada en la ciudad de Midnight, en Texas, los forasteros pueden encontrarse en este pequeño lugar a un vampiro, una bruja, un ángel e incluso a un hombre lobo. Sus vecinos intentarán hacer frente a los ataques de bandas ruidosas de motoristas y a sus experiencias personales para crear una temporada de corte sobrenatural. Está inspirada en los libros de Charaine Harris, autora conocida por escribir las novelas llevadas a la pantalla con el nombre de "True Blood".







Marvel´s The Defenders (Netflix): Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist son cuatro héroes solitarios que tendrán que formar un equipo para un fin común: salvar la ciudad de Nueva York del clan de La Mano. El 18 de agosto se estrena esta miniserie perteneciente al universo de Marvel con algunas caras conocidas y otras nuevas de trabajos relacionados, como la villana Alexandra encarnada por Sigourney Weaver o Elektra, cuyo personaje en la vida real es Elodie Yung.







Disjointed (Netflix): El 25 de agosto abre una nueva tienda en el mundo de las series: la de cannabis por una mujer protagonizada por Kathy Bates, su hijo de 20 años y un guardia de seguridad. La comedia cumple el sueño del personaje principal de abrir un comercio de este tipo y tendrá que enfrentarse a la competencia para sobrevivir en un nuevo mundo de oferta y demanda.







Gypsy (Netflix): Todavía pueden sumarse a la larga lista de fans de esta nueva serie de Netflix que comenzó el 30 de junio. El thriller psicológico está centrado en la vida de Jean Holloway, una psicóloga de métodos cuestionables que rozan la línea entre lo moral y lo no moral. El intrigante papel de Naomi Watts ("Lo imposible") tiene el objetivo de crear una atmósfera agradable para sus pacientes sin causar daños mayores, pero a veces mezcla lo profesional con lo personal.







Snowfall (HBO): También es un buen momento para empezar a ver "Snowfall", un drama ambientado en la década de los 80 antes de la llegada de las drogas y su revolución en la cultura contemporánea. HBO cuenta la historia, desde el 6 de julio, de tres personajes que persiguen el sueño americano y su propia ambición: el traficante de drogas Franklin Saint, el ex luchador mexicano convertido en gángster Gustavo Zapata y el hijo pródigo Logan Miller.







Amigos de la universidad (Netflix): La nostalgia de aquellos que echan de menos sus buenos años en la universidad queda retratada en "Amigos de la universidad". La serie, que se inicia el 14 de julio, compara la vida llena de responsabilidades adultas con su vida estudiantil de un grupo de ex alumnos de 40 años de la Universidad de Harvard. Esta comedia está inspirada en la vida real de los productores, Nick Stoller y Francesca Delbanco, en su época universitaria.







The last Tycoon (Amazon Prime Video): La historia del cine, derivada de la novela inacabada "El último magnate" de F. Scott Fitzgerald, se estrena en la pequeña pantalla el 28 de julio por "The last Tycoon". La biografía del niño prodigio y gran magnate del cine Monroe Stahr (Matt Boomer) narra su ascenso en la escala social durante los años 30 en un Hollywood marcado por el sexo, las drogas y la ambición de poder.









Room 104 (HBO): Los hermanos Mark y Jay Duplass, mentes pensantes de Transparent, están detrás de esta comedia que llegará a HBO España el 29 de julio. Serán 12 episodios de 30 minutos que transcurren siempre en la misma habitación de un motel de Estados Unidos con una historia diferente en cada episodio.





: El director de "The Wire",, se adentra en la turbulenta legalización y surgimiento de la industria del porno en Times Square durante los años 70 hasta mediados de los 80. El 11 de septiembre se estrena esta dura serie en un mundo en el que el VIH estaba a la orden del día al igual que la violencia, las drogas como la cocaína y el boom del mercado inmobiliario. Está inspirada en la carrera de los hermanos Vicente y Frankie Martino, ambos futuros líderes de la mafia del cine sobre sexo.