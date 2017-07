Plácido Arango amplía su donación al museo de Bellas Artes de Asturias

La extraordinaria donación de obras maestras del arte con derecho a usufructo vitalicio pertenecientes a la colección de arte antiguo del empresario y mecenas astur-mexicano Plácido Arango crece con tres nuevas tres joyas del pintor aragonés Juan de la Abadía, documentado en Huesca entre 1469 y 1498.

En concreto, son las tablas La Virgen, el Niño y Santa Ana, procedente tal vez del monasterio de Santa María de Sigena (Huesca); San Pedro entronizado con dos cardenales y San Miguel y Santa Engracia, ambas situadas en origen en la parroquia de Marcén (Huesca). Abadía está considerado uno de los más importantes pintores del arte hispano-flamenco en el reino de Aragón y no estaba representado en las colecciones actuales del Museo.

Arango anunció el pasado 24 de enero la donación de 29 obras maestras vinculadas a la historia del arte español de los siglos XV al XX, fechadas entre 1485 y 1992 y pertenecientes a 28 artistas de proyección internacional. El 2 de marzo, el documento de donación fue ratificado en el acto de firma.

Según informó el Museo esta mañana, "los términos en los que Plácido Arango añade estas tres pinturas a la donación son similares a los de las otras 29 obras, pues el donante conserva sobre ellas derecho a usufructo vitalicio. También, y como sus predecesoras, se ceden a la institución en memoria de sus padres, Jerónimo Arango Díaz y María Luisa Arias Fernández, de origen asturiano. Por otra parte, Arango ha querido asimismo completar su generoso gesto cediendo al Museo de Bellas Artes de Asturias parte de su importante biblioteca, generada por el mecenas durante años y en paralelo al desarrollo su colección artística. Aunque el listado de títulos aún no está completamente cerrado, se prevé que se incorporen a la institución unos 350 volúmenes relativos al arte español antiguo y moderno, lo que sin duda consolidará la biblioteca de la institución".

En la reunión mantenida esta mañana por la Junta de Gobierno del Museo, tanto Genaro Alonso, consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias y presidente de la misma, como Alfonso Palacio, director de la institución, reiteraron sus palabras de agradecimiento hacia Plácido Arango, de quien destacaron su "extraordinaria generosidad y ejemplar mecenazgo en favor de la institución de la que desde el pasado mes de enero es Patrono de Honor".

El Museo y la administración del Principado de Asturias trabajan en el catálogo de la donación, que, según la pinacoteca, "contará con la colaboración de destacados especialistas; y en la tramitación administrativa del contrato que permitirá mostrar en las instalaciones del Palacio de Velarde todas las obras que componen este extraordinario e histórico regalo". El director del Museo, Alfonso Palacio, dijo el 24 de enero que la donación "es un regalo caído del cielo. Desde 2011 no podemos adquirir obra, pero aunque hubiéramos podido salir al mercado, no habríamos podido adquirir obras de este nivel".