Sabina lo niega todo... menos su devoción por Gijón

Pongamos que hablamos de Joaquín Sabina. El cantautor jienense volverá el día 26 a Gijón, su ciudad fetiche, para actuar por primera vez en el patio de La Laboral dentro de su gira "Lo niego todo". LA NUEVA ESPAÑA habló con él sobre un trabajo que no es un cambio radical pero que sí algunas variaciones porque "los discos se me estaban haciendo rutinarios y aburridos y no me divertía". Quiso probar a hacer un trío con Leiva y Benjamín Prado y el resultado salió "muy rápido, fue una experiencia gozosa y ahora en directo estoy disfrutándolo cantando". Admite que en si última época "mis canciones eran demasiado literarias, demasiado densas de letra y poco pop rock. Aquí hemos vuelto a ese camino".