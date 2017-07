El nuevo libro de "Juego de tronos", para 2018

George R.R. Martin ha dado la noticia que todos los fans de "Canción de hielo y fuego", la saga de fantasía en la que se basa la serie "Juego de tronos", deseaban y, muchos, temían: "Vientos de invierno", la sexta entrega de la saga, no se publicará, al menos, hasta 2018.

El escritor norteamericano desveló el misterio en su diario online, Not a blog, que al libro le quedan "meses" de desarrollo y, aunque no puede garantizar cuándo lo concluirá, confía en que pueda ver la luz el próximo año. Originalmente, la publicación de "Vientos de invierno" estaba prevista para el invierno del año pasado, justo antes del estreno de la sexta temporada de "Juego de tronos", que de hecho narra los mismos episodios de la historia que ese sexto libro. Pero Martin no pudo completar el volumen en el plazo previsto, y desde entonces había guardado silencio sobre su desarrollo. El anterior libro de la saga, "Danza de dragones", había visto la luz en julio de 2011.

Además, Martin anunció que está desarrollando "Fire and Blood", un libro en dos partes en el que se narran los orígenes de Poniente, el continente imaginario en el que se desarrolla la saga, con especial atención a la conquista de los Siete Reinos por parte de la casa Targaryen y a su posterior caída, a causa de la rebelión liderada por Robert Baratheon. Un volumen que se nutrirá en gran medida con textos ya publicados por Martin, y que el autor norteamericano vincula con el espíritu de "El Silmarillion", el libro de J.R.R. Tolkien sobre la historia de la Tierra Media anterior a los eventos narrados en "El Hobbit" y "El señor de los anillos".

El primer volumen de "Fire and Blood" está ya muy avanzado, y podría ver la luz, también, en 2018. Aunque Martin no puede asegurar si será este libro o "Vientos de invierno" el primero en saltar a las estanterías, considera que la publicación de ambos puede ser muy cercana. "Creo que tendréis un libro mío de Poniente en 2018... y quién sabe, quizás dos. Un chico puede soñar..." asegura el escritor.