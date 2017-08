Muere Juan Carlos Cadenas, chelista de la OSPA

El cheslista de la Orquesta Sinfónica de Asturias (OSPA) Juan Carlos Cadenas falleció hoy en Gijón a los cincuenta años de edad. La repentina pérdida del violonchelista deja un enorme vacío en la vida musical asturiana. Fue chelista co-principal de la Orquesta desde el año 1991. Este gijonés fue uno de los miembros fundadores de la Joven Orquesta Nacional de España, de la que también formó parte durante tres años. Entre sus estudios destaca su etapa londinense, cuando cursaba su postgrado en la Royal Academy of Music. Tanto la OSPA como numerosos músicos asturianos lamentan su pérdida a través de las redes sociales. Cadenas, siempre amable y sonriente, era una persona muy querida en la región.

"El de hoy es un día muy triste para el mundo de la música y para la OSPA en particular. Nuestro compañero y amigo Juan Carlos Cadenas ha fallecido. Estamos consternados. Hoy se ha detenido la música. Ahora no podemos añadir más", decía la OSPA en un comunicado en Internet. En el entorno de la orquesta fue un auténtico mazazo la muerte de este músicos, "excepcional" en lo profesional y particular. Algunos responsables de la OSPA estaban en shock ante una muerte inesperada y que ha dejado afectado el universo musical de Asturias.