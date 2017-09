Siete consejos para evitar ser atropellado en la carretera

Cinco personas pierden la vida cada día en las carreteras españolas; la mayoría de ellas en vías interurbanas, donde se registran el 80% de los accidentes de tráfico. Entre sus causas principales se encuentran los atropellos, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La falta de iluminación en este tipo de vías hacen que el momento de salir del vehículo para señalizar que hemos tenido un accidente o avería se convierta en un momento propicio para un atropello en carretera. Un tipo de incidente en los que fallecen 4 de cada 10 implicados.

La compañía Help Flash que distribuye un dispositivo luminoso que permite señalizar una situación de emergencia sin descender del vehículo ofrece siete recomendaciones para reducir el riesgo de estas situaciones.

Colocar los triángulos, sólo cuando sea seguro: El protocolo de actuación en caso de sufrir una avería o accidente en carretera establece la obligación de señalizar el obstáculo en la vía mediante la colocación de triángulos, lo que implica caminar por el arcén 50 metros, es decir, unos 80 pasos. No obstante, hay que recordar que esta acción es obligatoria únicamente cuando las condiciones de circulación y visibilidad no pongan en peligro al conductor (art. 130.3 del Reglamento de Circulación).

El móvil y los auriculares, en el bolsillo. El 98% de los accidentes en los que el responsable es el peatón están causados por el uso de smartphones o auriculares, dos dispositivos que aumentan hasta un 40% el riesgo de atropello.

Caminar en sentido contrario a la circulación de los vehículos: Todo peatón que se dispone a emprender su camino en carretera debe hacerlo en sentido contrario a la circulación de los vehículos, según establece el artículo 49.2 de la Ley de Seguridad Vial, salvo cuando las condiciones no sean seguras en ese lado.

En grupo, extremar las precauciones: Se recomienda evitar las carreteras para circular como peatón, siendo lo más seguro buscar alternativas. En caso de que no haya más remedio, se debe circular en fila india cuando las condiciones de la vía lo aconsejen, es decir, cuando no se vea con claridad a unos 100 metros de distancia y, especialmente, si la calzada no tiene arcén, hay una alta densidad de circulación o las condiciones climáticas son adversas.

En caso de que la carretera tenga arcén, se caminará siempre por él, mientras que, si no existe, se deberá caminar lo más cerca posible del borde de la calzada. Cuando el grupo lo compongan entre dos y cuatro personas, o un cortejo, si existe espacio suficiente en el arcén y las condiciones de visibilidad y densidad de circulación lo permiten, se recomienda caminar por parejas, circulando los menores en el lado menos expuesto a la calzada.

Hacerse visible: El perfil de peatón fallecido por atropello corresponde al de una persona mayor de 65 años que viste prendas oscuras y se mueve por la vía sin portar ningún elemento fácilmente visible. Por ello, se recomienda que durante el día se use un chaleco o prenda de color radiante, pero en el momento en que comience a caer la noche, el peatón, que se podrá iluminar con linternas, estará obligado a usar el chaleco reflectante homologado para los vehículos, que le permitirá ser visto a una distancia mínima de 150 metros.

Cruzar la vía por las zonas habilitadas para ello: Las curvas, ondulaciones o cambios de rasante son tres de los lugares que conviene evitar para cruzar una vía, ya que impiden ver bien a los vehículos, y retardan considerablemente el tiempo de reacción de los conductores. Lo mismo ocurre con aquellas zonas en las que haya árboles, vehículos o edificios que impiden ver y ser visto.

Mirar antes de cruzar: A la hora de atravesar cualquier vía, además de elegir el lugar en el que se tenga más visibilidad, se recomienda comprobar que no se aproxima ningún vehículo ni por la izquierda ni por la derecha.

No realizar cambios bruscos de dirección: Los peatones no tenemos intermitentes y poca gente señaliza con la mano hacia el lugar en que se dirige, por lo que a veces es complicado que los conductores sepan hacia dónde se dirige un peatón. Por esta razón, lo más adecuado es no realizar cambios bruscos de dirección y, en caso de hacerlo, dedicar unos segundos para cerciorarse de que se realizará de manera segura.