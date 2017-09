La soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa se retira de los escenarios

La soprano neozelandesa Kiri Te Kanawa, de 73 años, anunció ayer su retirada de los escenarios. Aunque Te Kanawa lleva un año sin cantar en público -su última actuación tuvo lugar en la ciudad australiana de Ballarat, en octubre del año pasado-, no había confirmado oficialmente su renuncia definitiva a volver a actuar. "No quiero oír mi voz. Es cosa del pasado. Cuando estoy enseñando a cantantes jóvenes, y escucho sus voces jóvenes y frescas, no quiero poner la mía al lado de las suyas", reveló la soprano, en declaraciones a la BBC. Te Kanawa celebra haber tenido "una carrera maravillosa", aunque confiesa que quería decidir por sí misma dar "la última nota". A partir de ahora, la soprano se dedicará por entero a la enseñanza, a través de su fundación.