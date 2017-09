La NASA anuncia la desintegración de la sonda 'Cassini'

La Agencia Espacial estadounidense (NASA) informó de que la sonda Cassini, tras haber agotado la práctica totalidad de su combustible, se ha adentrado a las 7:57 hora local de Washington, 13:57 horas en España, en la atmósfera de Saturno, donde acabó desintegrándose, tal y como estaba previsto.



Se puso así fin a la Misión Cassini-Huygens, que a lo largo de los últimos veinte años ha recopilado datos tan importantes como la posible habitabilidad de dos de las lunas de Saturno, Encélado y Titán.



Es precisamente este hallazgo el que llevó a la NASA a tomar la decisión de dar paso a la fase 'Grand Finale', con el propósito de destruir la nave antes de que se perdiera su control desde la Tierra y así evitar una posible colisión con una de las lunas que pudiera comprometer futuras investigaciones.



"Nuestra nave ha entrado en la atmósfera de Saturno y hemos recibido su última transmisión", anunció la NASA a través de Twitter.



La NASA, finalmente, optó por destruir la nave tanto por preservar las condiciones de las lunas Encélado y Titán como por aprovechar la oportunidad única de obtener datos en el descenso de la sonda hacia la superficie de Saturno, una información que hubiera sido imposible lograr de otra manera.



After more than a decade exploring #Saturn, its moons and rings, we´ve embarked on our #GrandFinale: https://t.co/0ZbfbX6DNs pic.twitter.com/qW4Ad5gUBr