Claire Foy será la nueva Lisbeth Salander

La actriz británica Claire Foy, conocida por interpretar a la reina Isabel II en "The Crown", encarnará a Lisbeth Salander en "The Girl In The Spider's Web" ("Lo que no mata te hace más fuerte"), la nueva película de la saga de novelas criminales Millennium, inspirada en las novelas de Stieg Larsson, que dirigirá el uruguayo, con raíces asturianas, Fede Álvarez