"La Celiaquía en el cole": todos los mitos y secretos sobre esta enfermedad

"La Celiaquía en el cole" es una nueva guía de descarga gratuita que pretende llevar a profesores y demás personal de los centros educativos información útil sobre la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten que deben llevar de forma estricta sus alumnos celiacos. Acaba de ser publicada por la web especializada en celiaquía, Celicidad.

"Existe mucha desinformación y mucho mito sobre la enfermedad celiaca, y los profesores, que tanto tiempo pasan con los pequeños, deberían tener unas nociones básicas sobre lo que les pasa a sus alumnos celiacos y lo que supone hacer correctamente la dieta sin gluten", señala Lorena Pérez, directora de contenidos de Celicidad.

Qué es la celiaquía, qué es el gluten, cómo se hace la dieta sin gluten, nociones sobre contaminación cruzada y una clasificación de los alimentos, son algunos de los apartados principales que componen esta guía. "Son nociones básicas para que los profesores comprendan a grandes rasgos lo que supone tener que hacer de forma estricta todos los días la dieta sin gluten y sepan también distinguir lo que es un producto seguro para los celiacos del que no lo es", señala Pérez.

Que los menús de los colegios sean sin gluten o que puedan llevar su comida apta de casa es una de las grandes preocupaciones de los padres, pero también es fundamental que tanto profesores como los compañeros de los alumnos celiacos sepan que el pequeño celiaco se puede contaminar en el comedor con un gesto tan sencillo como es que sobre su plato sin gluten caigan unas migas de pan con gluten. "Por eso es tan importante que haya unos conocimientos básicos sobre la contaminación cruzada, si un niño introduce pan con gluten en el plato de un niño celiaco, esa comida sin gluten ya estará contaminada y son cosas que pueden pasar porque los niños juegan constantemente", apunta Pérez.

"También queremos dar información para que se tenga en cuenta las opciones sin gluten de cara a la organización de fiestas, juegos u otras actividades en el colegio en las que participan todos los niños y que así el niño celiaco pueda participar como uno más. Son muchos los padres que nos han escrito o llamado pidiendo este tipo de información para que en el cole todo sea más fácil", señala la directora de la web.

La guía pone el foco también en el hecho de que aunque un celiaco no tenga síntomas externos, el daño interno por la ingesta de gluten se produce siempre, ya que la celiaquía es una enfermedad autoinmune y la más mínima cantidad de gluten hace que el sistema inmunitario reaccione lesionando las vellosidades intestinales del celiaco. "Tiene que quedar muy claro que en celiaquía no hay grados, el que es celiaco lo es igual que los demás, y la más mínima cantidad de gluten puede que no le provoque síntomas externos o puede que sí, pero el daño a nivel intestinal se produce siempre y a la larga puede ser realmente peligroso", señala Pérez.

De ahí que sea tan importante concienciar tanto a los pequeños celiacos como a sus compañeros y profesores de la importancia de que la dieta del celiaco ha de ser 100% sin gluten todos los días, sin transgresiones y tratando de evitar las posibles contaminaciones accidentales.

"La guía es una herramienta más para informar al profesorado que quiera saber un poquito más sobre este tema, pero siempre recomendamos a los padres que hablen directamente con los profesores de sus pequeños para explicarles y despejarles cualquier duda", finaliza la directora de la web.

