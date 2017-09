El 85% de los casos de abusos sexuales a menores no se denuncian

El número de denuncias por abusos sexuales a menores en España aumentó un 15,6 por ciento, pasando de 3.502 en 2015 a 4.056 en 2016. Si bien, el 85 por ciento de los casos no se denuncian y de los que entran en el sistema legal, el 70 por ciento no llegan a juicio oral, según el informe de Save the Children 'Ojos que no quieren ver'.

"Las administraciones públicas deben reforzar un sistema que está fallando. La prevención puede reducir los casos de abusos a la mitad", ha señalado este miércoles 20 de septiembre en rueda de prensa la responsable de políticas de infancia de Save the Children, Ana Sastre, que también ha apuntado otras barreras como los tabús o la "revictimización" durante el proceso judicial.

El estudio, en el que la ONG ha analizado más de 200 sentencias judiciales, también revela que en la mitad de los casos el abusador es un familiar y en un 30 por ciento, una persona del entorno.

Save the Children pide al Gobierno que se apruebe una ley orgánica para la erradicación de la violencia contra los niños y adolescentes, que se garantice la educación afectivo sexual en los colegios para que los niños sepan identificar un abuso y que se incluya formación sobre violencia contra la infancia en la carrera de magisterio.