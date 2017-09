Xbox One X, la consola "más potente del mundo", sale en noviembre al mercado

La nueva consola de Microsoft, Xbox One X, llegará a las tiendas el próximo 7 de noviembre con un precio de 499 dólares y será "la más potente del mundo" hasta ahora, tal y como la bautizó la compañía.

La empresa norteamericana presentó en Londres como parte de su tour mundial las capacidades de la máquina, de las que resaltan los 6 teraflops de procesamiento gráfico y una resolución de 4K en pantalla, la más alta que existe hasta el momento.

Durante el evento, se pudo probar la máquina edición Project Scorpio con el nuevo juego "Forza Motorsport 7", un simulador de conducción que saldrá a la venta el próximo 3 de octubre y que, por ahora, "es el que más aprovecha las características de la consola", según el coordinador de Xbox España, Juan Carlos González.

El simulador de conducción saca partido a la capacidad visual de la nueva Xbox One X con una tasa de 60 frames por segundo, alcanzando un nivel de realismo nunca antes visto.

Los juegos utilizados para la versión anterior de Xbox podrán utilizarse sin problemas en la nueva consola pero con una serie de mejoras, entre las que destaca la calidad de la resolución en pantalla.

En total, hay más de 1.000 juegos exclusivos y más de 100 títulos se han adaptado a las características de la nueva plataforma.

Entre las novedades está la aventura de "Assassin's Creed Origins", que estará en las tiendas a partir de este otoño para transportar a los jugadores a una aventura en el antiguo Egipto.

También figura la última edición del clásico "Age of Empires" que saldrá a la venta el 19 de octubre, "Halo Wars 2", en tiendas desde el 26 de septiembre, y multitud de juegos adaptados para consolas anteriores o para el ordenador, como "Tomb Rider" y "Gears of War 4".

El anuncio de la Xbox X, el pasado mes de junio en la vigésimo tercera edición Electronic Entertainment Expo -más conocida como E3-, ya había adelantado la capacidad de realidad virtual con un alto rendimiento pero sin formar parte de una nueva generación de consolas.

La nueva máquina brinda la oportunidad de jugar con mejor calidad en la iluminación gracias al uso de HDR, apreciar texturas más detalladas en la pantalla y manteniendo una excelente calidad de sonido.

La compañía espera que la potencia gráfica, lo que más se resaltó de la nueva consola durante el evento, es que estimule a crear nuevos juegos más ambiciosos capaces de atraer cada vez a más usuarios.

Las prestaciones de Xbox y su diseño convierten a la consola en una de las más atractivas del mercado, según González, sobre todo para aquellos jugadores "más elitistas" que buscan la mayor resolución y realismo en la pantalla.

En 2013 se lanzó al mercado el modelo original de Xbox One y tres años más tarde le siguió su actualización bajo el nombre Xbox One S, con mejoras en la CPU y soporte HDR.

La Xbox One X es el doble de cara que sus predecesoras pero posee unas capacidades nunca antes vistas en otras consolas, por lo que se espera que sea un éxito de ventas para hacer frente a su principal competidora, la PlayStation 4 Pro de Sony.