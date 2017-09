Savater: "No es que no quiera escribir, es que no puedo"

"No es que no quiera escribir, es que no puedo", ha dicho Fernando Savater en una rueda de prensa celebrada con ocasión del premio que le ha concedido la Asociación de Editores de Madrid, en la que ha ratificado lo que venía anunciando desde la publicación en 2015 de su última obra.

"La fuente se secó definitivamente y no habrá más libros", ha señalado Savater en su encuentro con los medios, emocionado al verbalizar de nuevo una realidad que se mantiene desde que apareciera en el mercado "Aquí viven los leones", que firmó junto a su mujer, Sara Torres, fallecida poco antes de su lanzamiento.

Dos años después, este autor de más de 50 obras, además de Premio Nacional de Ensayo, Premio Anagrama y Premio Planeta, ha sido distinguido con el Premio Antonio de Sancha 2017, instituido en 1997 bajo el nombre del primer editor español, para ensalzar el fomento de los valores culturales, el libro y la lectura.

"Los editores son los que fabrican lo que yo más consumo, lo único de lo que no me jubilo, que es leer", ha afirmado ante esta distinción de un gremio al que ha considerado "factor de civilización y pieza imprescindible, no solo como fabricantes, sino también por su selección de autores y de apoyo a determinadas empresas literarias".

Savater (San Sebastián, 1947) ha dicho que, en su opinión, "el amor a la lectura se contagia por seducción", sin recurrir a la imposición, y ha recordado cómo su madre se perdía durante días mientras devoraba las novelas de Agatha Christie.

"Yo nunca he querido escribir libros que fueran puntos de llegada, sino de salida, que a partir de mí el lector encontrara a otros autores y que yo sirviera de puente", ha comentado respecto a su papel en ese contagio de "uno de los primeros placeres que se tiene y uno de los últimos que se abandona".

Preguntado acerca de sus lecturas predilectas, ha citado a Charles Baudelaire y la literatura francesa en general. "Casi he leído más en esa lengua que en español", ha señalado quien también se ha declarado un "maniático" de Pío Baroja. "No hay verano que no me relea alguna obra suya", ha asegurado.

Respecto a sus propias creaciones, que se distribuyen entre un gran número de ensayos, pero también narración y teatro, ha reconocido que acabó "hasta el gorro" de "Ética para Amador", una de sus obras de mayor éxito, al que siguió "Política para Amador".

"Los escritores somos como los padres, que al hijo tonto es al que más quieres y al que más nos elogian le terminas cogiendo manía", ha añadido el autor de otras obras reconocidas como "La tarea del héroe", "Invitación a la ética" o "El jardín de las dudas".

De orígenes "muy mezclados", entre Granada, Madrid y el País Vasco, no ha dejado pasar la oportunidad de declarar también México como su "segundo país". "Desde muy joven empecé a ir y allí he tenido enormes cariños y maestros. Mi vida se ha hecho a ritmo de mariachis", ha apuntado.

El jurado que ha concedido el galardón correspondiente a 2017 estuvo integrado por la junta directiva de la Asociación de Editores de Madrid, bajo la presidencia de Rosalina Díaz Valcárcel, que hoy ha destacado de Savater "una personalidad muy reconocida no solo como escritor, también como filósofo y defensor de ideas".