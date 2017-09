Víctor del Árbol pide "perspectiva" para hablar del proceso catalán

El proceso catalán no sería "sujeto" en una novela del escritor Víctor del Árbol y no lo es, como ha afirmado el escritor barcelonés (1968), porque para hablar de él sin hacer un "uso torticero de las palabras" se necesita "perspectiva".

"Lo que estamos viendo estos días es una desvirtuación de la palabra. Cuando se está hablando de franquismo, de represión, de democracia, de legalidad, de pueblo, de legitimidad, lo que se está haciendo es un uso torticero de las palabras. Y eso es lo que hace la demagogia en cualquier ámbito de la vida", como se ha manifestado Del Árbol durante la presentación de su última novela en Madrid, "Por encima de la lluvia" (Destino).

"El proceso catalán no sería sujeto para una novela, ahora no, porque necesitaremos perspectiva para hablar de él, si es que queremos hablar de él de verdad; si lo único que queremos es manifestarnos y posicionarnos, adelante. Pero en algún momento tenemos que sentarnos a hablar y pensar en perspectiva", ha añadido.

El escritor, que fue mosso d'esquadra de la Generalitat desde 1992 hasta 2012, fecha en la que cambió definitivamente la placa de policía por la literatura, ha confesado también que su papel ahora es "ponerle el acento a las palabras" para que "recuperen el significado".

Algo que cree que la "gente de la calle" puede distinguir: "Me niego a creer que la inmensa mayoría de los españoles hemos caído en la locura política. Esto es como un partido de fútbol en el que ves a la gente poner al árbitro a caer de un burro porque se dejan llevar por el momento, pero, cuando se acaba el partido, tienen que acabar aceptando que a lo mejor se han pasado".

En este sentido, este ganador del premio Nadal 2016 por "La víspera de casi todo", se ha preguntado qué sucederá el día 2 de octubre, "cuando el fuego pase, cuando los pirómanos ya se hayan quedado a gusto". "¿Cómo recomponemos la convivencia?", ha añadido.

Según el autor de novelas como "Un millón de gotas", estamos "intrincados en una pluriculturalidad y en una plurinacionalidad de 27 países": "Qué sentido tiene que sigamos enrocados en un discurso que a mí me recuerda mucho al de 1934", se cuestiona.

"Hagamos lo que hay que hacer, hablemos de todo y, cuando ya no quede nada de qué hablar, vamos a sentarnos y volvamos otra vez a hablar. Esa es mi postura como intelectual y escritor, y me voy a mantener ahí, me da igual que me insulten. El insulto de ahora es ser equidistante, pero a lo mejor el equidistante es que se niega a dejarse arrastrar hacia esa polarización", ha concluido.