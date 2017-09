Víctor del Árbol dedica "Por encima de la lluvia" a los que aman la vida

El escritor catalán Víctor del Árbol vuelve a llevar al límite a sus personajes en "Por encima de la lluvia", una novela "optimistamente rabiosa" escrita para la "gente que ama la vida por encima de las derrotas" y que no rehuye del dolor, los malos tratos o el racismo.

Del Árbol vuelve a la primera línea de la actualidad literaria con esta novela (Destino) en la que embarca a sus personajes en un viaje que les llevará desde la infancia a la senectud, toda una "road movie" en la que se vuelve a reivindicar como uno de los escritores españoles que más ahondan en el ser humano para sacar lo mejor de él.

"La vida está llena de héroes, por eso es una novela de gente que son héroes pero no lo saben. Mi madre, mi padre, mis hermanos son así, son gente extraordinaria que llevan vidas ordinarias. El día de mañana, cuando me llegue mi hora, sabré que mi vida fue extraordinaria", ha reflexionado el autor durante la presentación de este nuevo libro, con una primera edición de 25.000 ejemplares.

A través de la tercera persona, Del Árbol (Barcelona, 1968) sube al lector a las vidas de Helena y Miguel, dos personas que no tienen nada que ver pero que al final de sus vidas deciden emprender un viaje hacia el pasado para entender el futuro.

Desde Tánger, a Tarifa, pasando por Mälmo (Suecia), Del Árbol los embarca en una trama por la que se pasearán otros personajes, todos ellos con nexos en común -rasgo fundamental en sus novelas- y que llevan al escritor a abordar el fanatismo religioso en la "frontera norte" (países del norte de Europa), la inmigración, la homosexualidad.

"Quería escribir un libro sobre la transformación del viaje", ha afirmado al tiempo que reconoce que uno de los puntos sobre los que pivota la novela es la vejez. "Vivimos en una sociedad que rechaza la vejez por ser incómoda, una vejez que nos recuerda que por encima de la lluvia- ese momento en el que ya lo hemos vivido todo- nos va a llegar a todos", explica haciendo referencia al título del libro.

En este sentido, el catalán también se mete en la piel de un enfermo de alzheimer, porque, según confiesa, "nunca" rehuye la crueldad. Al igual que lo hace el autor a quien quiere dedicar esta novela, el novelista sueco Henning Mankell, "uno de los pocos escritores que escriben sobre la enfermedad".

"Por encima de la lluvia" también recorre pasajes de la Historia que llevarán al lector al Tánger de los años 50, un "paradigma de ciudades crisol" en el que sitúa a Helena y a su padre; aunque también una cuidad "fundamentalista" destruida por la "religión" en la actualidad, según afirma.

Y además ahonda en las vidas perdidas en la construcción del Valle de los Caídos, de la mano del padre de Miguel, Amador; así como en las personas enterradas en fosas comunes. "Quería darle voz a la gente a la que la Historia se la niega", ha añadido este autor de origen extremeño cuyo bisabuelo está enterrado "en algún lugar de Extremadura".

Con un discurso siempre claro y sin tapujos, Del Árbol ha dicho que respecto al Valle de los Caídos él devolvería a "Franco y José Antonio a sus familias" y lo convertiría en un centro de recuperación de la memoria histórica o, "incluso", en un archivo histórico sobre la Guerra Civil.