Aramburu afirma que las masas agitando banderas es una manera de no ejercer la inteligencia

El escritor español Fernando Aramburu declaró hoy durante la presentación en el Parlamento Europeo (PE) de su novela "Patria", en la que aborda el conflicto terrorista en el País Vasco a lo largo de tres décadas, que "las masas agitando banderas es una manera de no ejercer la inteligencia".

Aramburu (San Sebastián, 1959), galardonado en 2016 con el Premio de la Crítica por Patria, dijo saber de antemano que en el acto literario pesaría mucho la tensión política en Cataluña, y aseguró que no tiene soluciones mágicas para resolver la situación porque "si tuviera recetas, ya las habría difundido".

A su juicio en el caso catalán, "se están fabricando seres humanos fallidos" y "se les está instruyendo en el menosprecio al otro, en el odio a España".

Se refirió en particular a las "fotos terribles" que ha visto estos días en Cataluña y lo contrastó con su experiencia en Alemania, donde "es habitual que los colegios organicen excursiones de alumnos a los restos de campos de concentración (...), al revés de los niños estos a los que se les ata la estelada (bandera independentista) en el cuello".

El autor, que es residente en Alemania desde hace 32 años, de los que ha pasado 24 dedicado a la docencia en dos colegios con niños de 6 a 16 años, incidió en que "la cultura, la educación, el cultivo de la calidad de la persona" son actividades que "suelen racionalizar a la gente".

"Cuando miro el álbum de fotografías miro con cierto orgullo al joven que fui. Es cierto que nací en San Sebastián. Si hubiera nacido en un pueblo quizá no hubiera tenido escapatoria ideológica", agregó.

Aramburu, que se expresó sobre Cataluña trazando paralelismos con la sociedad vasca que describe en sus novelas, recordó que "el nacionalismo no es un tema que haya descubierto visitando hemerotecas".

"Me ha salpicado", agregó el autor, que señaló como punto de inflexión en su vida el asesinato en febrero de 1984 a manos de los Comandos Autónomos Anticapitalistas del senador socialista Enrique Casas, a quien conocía personalmente.

"Me dije a mí mismo que algún día escribiría sobre esto", recordó el escritor, hijo de un obrero de fábrica y de una ama de casa.

Fernando Aramburu, que dijo no saber "hasta qué punto el grado de acoso a los ciudadanos es distinto" al del País Vasco, salvo por que "no se producen atentados", citó el ensayo "Masa y poder", del Premio Nobel de Literatura Elías Canetti.

"Afirma que en una sociedad donde se acumulan tensiones (...) sin una válvula de escape (...) basta un pequeño incidente, un gesto, un episodio en apariencia pequeño, para que se desate una tragedia colectiva, que es lo que yo en estos momentos más temo que se produzca en Cataluña", señaló Aramburu.

Dijo desconocer las ventas de su exitosa novela en Cataluña o en el resto de España, pero sí subrayó que "Patria" fue el libro en castellano más vendido en San Jordi el pasado 23 de abril.

"En un día, un domingo luminoso y festivo, se vendieron 18.000 ejemplares en Barcelona. No recuerdo ningún libro mío que se haya vendido tanto desde que se publicó hasta la fecha", ironizó.

Añadió que "Patria" no es una novela, sino que "se ha convertido en otra cosa: un fenómeno social o un tema de conversación" que "a algunas personas le sirve para entender otros fenómenos fuera del País Vasco".

El libro se presentó en la biblioteca de la Eurocámara ante un centenar de personas, en un evento organizado por la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa, que acompañó a Aramburu y que contó con la participación del director del Instituto Cervantes en Bruselas, Felipe Santos.

También asistieron , entre otros, el eurodiputado y vicepresidente primero del Grupo PPE en la Eurocámara, Esteban González Pons, o los europarlamentarios de Ciudadanos Javier Nart, y del PSOE Ramón Jáuregui.

La plataforma HBO España adaptará "Patria" (Tusquets), de la que se han vendido más de 400.000 ejemplares, a una serie de televisión a través de la productora de Aitor Gabilondo, de Alea Media y participada al 40 % por Mediaset.