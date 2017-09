Chenoa se enteró de la ruptura con Bisbal por televisión

Chenoa se despoja de su nombre artístico para mostrarse como Laura Corradini en "Defectos perfectos", libro que, según la cantante, "no es una autobiografía", sino las conclusiones de "experiencias" profesionales y sentimentales como su paso por "Operación Triunfo" o su sonora ruptura con David Bisbal.

El libro, que salió a la venta hace dos días, repasa episodios de la carrera de la cantante, como el casino donde empezó a cantar en Mallorca, sus vivencias en el concurso que le dio la fama y el reencuentro con sus compañeros hace poco más de un año, incluido el artista almeriense.

Del fin de su relación, en 2005, revela que se enteró por televisión después de haberse dado un tiempo. "Allí estaba David, en una rueda de prensa en Caracas, encantado de la vida, diciendo que no estaba con nadie", escribe antes de contar también que no pudo llamarlo porque "había cambiado de teléfono".

"No había manera humana de comunicarme con la persona con la que había convivido durante los últimos años. Fue devastador", señala en las páginas de "Defectos perfectos".

Al respecto, ella ha asegurado hoy en rueda de prensa que, a pesar de que sabía el impacto mediático que tendría el tema, no está "pendiente" del "qué dirán". "No quiero dejar de hacer cosas que me apetecen por lo que otros dirán, eso me parece injusto. Mi libertad, mi expresión y mi vida son mías, y yo las gestiono", ha señalado.

"No solamente cuento esas cosas, sino que también saco mis conclusiones sobre mis etapas desde una perspectiva más global. Es como ir al cine: si estás en la primera fila, no ves nada; yo ya estoy sentada en la última y lo veo todo desde allí", ha afirmado la intérprete.

El libro explora también momentos como su "muerte profesional", esto es, cuando terminó su contrato con el sello Universal y pensó dejar de cantar porque, según escribe, "ya no servía como artista".

"Estaba muy cansada, no sabía exactamente qué dirección tomar, y eso es muy complicado para un artista, porque te puedes perder. Pero ahí aparecen quienes realmente te quieren y te apoyan, y en ese caso fueron mi familia y mi equipo", ha apuntado la mallorquina, quien añade que "es igual de necesario tocar fondo como tener éxito".

En "Defectos perfectos", Chenoa también trata el tema de la violencia de género y menciona un episodio que le ocurrió a los 17 años cuando tuvo una discusión con su entonces novio, con ingredientes que prefiere "no recordar", y aconseja dejar la relación a quien viva algo similar.

"No sé si sea una manera de ayudar, pero es un episodio que viví, era muy joven y tuve un tipo de novio que lamentablemente hoy se ve mucho, y peor, porque ahora te controlan hasta el wasap. No sabía gestionarlo y creo que lo mejor es salir corriendo en el momento en que aparezca ese tipo de control", ha apuntado.

La cantante ha añadido que no descarta sacar una continuación del libro, que ya prepara una segunda edición debido al éxito de ventas que ha tenido en dos días. "Me he guardado cosas, porque por hacer un libro más ágil vas recortando, pero no me parece mala idea una segunda parte, ¿por qué no?", ha apostillado.