¿Qué hacer hoy en Asturias?

Gijón

Agropec. En el Recinto Ferial de Asturias "Luis Adaro" comienza hoy la feria sobre el medio rural y el mar Agropec 2017. Abre al público de 11.00 a 20.30 horas. La entrada cuesta 2 euros.

01 Fundación Alvargonzález. La Fundación Alvargonzález celebrará hoy una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas a su sede de Cimavilla, un edificio del siglo XVIII situado en el tránsito de la Corrada, número 1. Las visitas se realizarán a las 12.00, 17.00 y 18.00 horas. Los asistentes también serán obsequiados con libros.

Donantes. La Asociación de Donantes de Sangre de Gijón realizará hoy extracciones, de 16.00 a 21.00 horas, en la calle de Antonio Machado (Montevil).

CICA. En el Centro de Interpretación del Cine en Asturias (cuarta planta del Casino de Asturias), a las 17.30 y 20.00 horas de hoy, se proyectará la película "A la caza de los ñumanos", de Taika Waititi. El acceso al CICA cuesta 2 euros (gratis los menores de 18 años de edad y los desemplead@s).

La Noche Blanca. Desde las 18.00 horas de hoy se desarrollarán las actividades de La Noche Blanca 2017. En total son cuarenta actividades que se desarrollarán en quince galerías de arte y espacios culturales públicos de la villa.

Museo del Ferrocarril. En el Museo del Ferocarril de Asturias, de 18.00 a 22.00 horas de hoy, se celebrará la actividad la Noche Europea de los Investigadores, con investigadores de la Universidad de Oviedo que realizarán experimentos ante el público. La entrada es libre.

Cine en El Llano. A las 19.30 horas de hoy, en el centro municipal de El Llano, se proyectará el filme "La novia vestía de negro", de François Truffaut. La entrada es libre.

Coros en Pumarín. A partir de las 19.30 horas de hoy, en el centro municipal de Pumarín Gijón Sur, actuarán la Coral Polifónica Cruz de la Victoria (Oviedo), la Agrupación Coral del Concejo de Llanes y el Coro de Padres "León de Oro", dentro del X Encuentro coral de habaneras y canción marinera. La entrada es libre.

Ateneo Jovellanos. A las 19.30 horas de hoy, en la sede del Ateneo Jovellanos (Centro Cultural de Cajastur Muralla Romana), Luis Rubio Bardón dirigirá una tertulia cultural sobre "Bicicletas, patinetes y demás obstáculos que dificultan el tránsito por la ciudad". La entrada es libre.

Proyecto artístico. A las 19.30 horas de hoy, en Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, tendrá lugar la inauguración del proyecto de Jacobo Bugarín "Del arte más que del frío". La entrada es libre. Por otra parte, hoy y mañana, en el mismo lugar, se celebrará el encuentro sobre comunidad y uso crítico de la tecnología SummerLAB.

Teatro. "Con Alevosía Teatro" pondrá hoy en escena la obra "Nanä Misericordia", en Laboral Ciudad de la Cultura, a las 21.30 horas. La entrada cuesta 16 euros.

Concierto. Los grupos "Radio Moscow" y "Kaleidobolt" actuarán hoy, a las 22.00 horas, en la sala Acapulco (Casino de Asturias).

Oviedo

Club Prensa Asturiana. Hoy, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle de Federico García Lorca, número 7), a las 18.00 horas, tendrá lugar la conferencia "Estas al mando. Sobre la forma de ejercer la autoridad especialmente en el ámbito familiar"; a las 19.00 horas se celebrará un coloquio sobre los maestros del haiku: "Desde Baho a Soseki", y a las 21.15 horas, presentación de "Trilogía rebelde", de Omar Fernández Cañizares. La entrada es libre.

Teatro. Representación de "Eloísa está debajo de un almendro", en el teatro Filarmónica (calle de Mendizábal), hoy, a las 20.30 horas, protagonizada por Ana Azorín. Las entradas cuestan 22 y 20 euros.

Noche de la ciencia. Científicos de la Universidad de Oviedo realizarán ante el público más de un centenar de experimentos en la Noche Europea de los Investigadores, que se celebra hoy, a partir de las 18.00 horas, en varias localidades asturianas, entre ellas Oviedo, en el patio del edificio histórico de la Universidad (calle de San Francisco). La entrada es libre.

Ingeniería sin fronteras. La Universidad de Oviedo y la oenegé Ingeniería Sin Fronteras-Asturias han programado una mesa redonda hoy, en el Aula Magna del edificio histórico de la Universidad (calle de San Francisco), a las 18.30 horas, titulada "Pasado, presente y ¿futuro? de la cooperación para el desarrollo". La entrada es libre.

Poesía. El poeta José Manuel Caballero Bonald es el protagonista del acto de hoy de la Cátedra Ángel González de la Universidad de Oviedo, con la proyección del documental "Caballero Bonald. La palabra del navegante", presentado por su directora y guionista, Ana Rubio. Será a las 19.30 horas, en el Aula "Severo Ochoa" del edificio histórico de la Universidad (calle de San Francisco). La entrada es libre.

Derecho de familia. El Congreso Internacional de Derecho de Familia se celebra hoy y mañana en el Colegio Oficial de Abogados de Oviedo (calle de Schulz). Hoy, a partir de las 16.45 horas, intervendrán los siguientes ponentes: Salvatore Patti (University "Sapienza" of Rome), Samuel Fulli Lemair (University "Panthéon-Assas" of Paris), Maria Giovanna Cubeddu (University of Trieste) y Walter Pintens (University of Leuven).

Exposición. Marcos Arroyo acaba de inaugurar la exposición titulada "Círculo", en la sala Borrón (calle de Juan Benito Argüelles). La muestra estará abierta al público hasta el día 20 de octubre. La entrada es libre.

Fotografía. El Espacio Crítico de Luis Feás organiza durante seis meses un taller de fotografía con Julio Calvo, desde el 6 de octubre hasta marzo de 2018, los viernes de 19.00 a 21.00 horas, en el hotel Regente (calle de Jovellanos). Inscripciones en los teléfonos 985222343 y 985204283, en el correo electrónico informacion@granhotelregente.com, en la web luisfeas.com y en el correo luisfeas.espaciocritico@gmail.com.

Prerrománico. El Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano, en el Naranco, organiza el próximo domingo, día 1 de octubre, un taller infantil de arquitectura medieval, a las 11.00 horas. El precio de la actividad es de 9 euros (7,50 euros para socios del Club Cultura Asturias, Fnac, Carné Joven y Pasaporte Cultural). Es necesario inscribirse previamente en el correo electrónico reservas@turismoycultura.asturias.es, telefoneando a los números 985185860 y 902306600 o a través de la web: www.prerromanicoasturiano.es.

Jornada de psicología (hipnosis). El grupo de hipnosis del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado organiza hoy, a las 16.00 horas, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo (plaza de Feijoo), una jornada divulgativa sobre la hipnosis. La entrada es libre.

Las Cuencas

Libro en El Entrego. A las 20.00 horas de hoy, en la Casa de Cultura de El Entrego, Juan Fernández Rodríguez (Juanfer), presentará su libro titulado "Mineros de Bimenes". La entrada es libre.

Proyección en El Entrego. En el Teatro Municipal de San Martín del Rey Aurelio (El Entrego), a las 20.00 horas de hoy, tendrá lugar el estreno del cortometraje "¿En serio?", de Suso Martínez.

Patrimonio industrial de Laviana. Dentro de las actividades de las II Jornadas de patrimonio histórico industrial de Asturias, mañana, 30 de septiembre, se celebrará una ruta guiada por el patrimonio industrial de Carrio-El Cantiquín (Laviana). La ruta estará guiada por Luis Benito García Álvarez, doctor en Historia y saldrá a las 10.30 horas de Carrio (junto al primer panel de la ruta hasta el conjunto de El Cantiquín).

Mesa redonda en Mieres. A las 19.00 horas de hoy, en la Casa de Cultura de Mieres, se celebrará una mesa redonda titulada "La consolidación de las ruinas industriales. ¿Un camino sostenible?". La entrada es libre.

Teatro en Mieres. El grupo "Teatro Carbayín" pondrá hoy en escena la obra "L'efeutu caparina", a las 20.00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres.

Charla sobre periodismo en Mieres. La asociación "Tertulia 17" organiza esta tarde en Mieres una charla impartida por el periodista local Julio César Herrero. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Comunicación y Marketing Político, Julio César Herrero fue decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Camilo José Cela. El acto se celebrará, en la Casa de Cultura, a partir de las 19.30 horas. La entrada es libre.

Ochobre Folk. El Festival IV Ochobre Folk se inaugura hoy en Mieres con la exposición de fotografía "La música ceremonial yá cantares llitúrxicos n'Asturies". Será en la librería La Llocura, a las 13.00 horas. La entrada es libre.

Avilés y comarca

Gala del X Premiu al Meyor Cantar 2017. El teatro Palacio Valdés acoge hoy, a las 20.00 horas, la gala del X Premiu al Meyor Cantar. Las invitaciones se pueden retirar en la Casa la Cultura (de 11.00 a horas y de 18.00 a 21.00 horas) o en la taquilla del teatro a partir de las 18.00 horas.

Ciencia. La Universidad de Oviedo celebra hoy en Avilés La Noche Europea de los Investigadores". A partir de las 18.00 horas, en el Centro de Servicios Universitarios, se realizarán diferentes experimentos e intervenciones que ayudarán a comprender al público asistente algunos fenómenos curiosos de la naturaleza. La entrada es libre.

Charla. Josefina Cruz Villalón, catedrática de la Universidad de Sevilla, ofrece a las 19.30 horas de hoy, en el Centro de Servicios Universitarios, la conferencia "Las infraestructuras, caminos al futuro". La entrada es libre.

"Por tu salud, camina". El programa "Por tu salud, camina", destinado a mayores de 60 años, tendrá hoy una sesión a las 10.00 horas, con salidas del Quirinal, Los Canapés y El Foco.

Teatro en Castrillón. El grupo de teatro "Santa Bárbara" representa hoy, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural Valey de Piedras Blancas, la obra "El molín encarnau". La entrada cuesta 4 euros.

Teatro en Corvera. Representación de la obra titulada "Miles Gloriosus", de Plauto, a cargo del grupo de teatro "Kumen", a las 22.30 horas de hoy, en el teatro del Llar de Las Vegas.

Donantes en Luanco. La Asociación de Donantes de Sangre de Gijón realizará hoy extracciones, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, en la calle de la Isla del Carmen de Luanco (detrás del centro de salud).

Centro

0 2 Teatro en Candás. A las 21.00 horas de hoy, en el teatro Prendes de Candás, el grupo de teatro "Contraste" pondrá en escena la obra titulada "Cuarteto", de Eduardo Rovner. La entrada cuesta 6 euros (4 euros los socio@s).

Cuentacuentos en Villaviciosa. A las 18.00 horas de hoy tendrá lugar la primera sesión de "La Casa de los Cuentos", en la Casa de los Hevia, a cargo de Carlos Alba. La entrada es libre.

Fiesta del Fresno (Grado). El santuario mariano celebra a las 12.00 horas de hoy una misa en honor de San Miguel. A las 19.00 horas será el reparto del bollo y luego habrá una verbena con "Costa Norte" y "Passito Show".

Oriente

Verbena de la Avellana en Infiesto. La programación del 46º. Festival de la Avellana comienza hoy en Infiesto con la actuación nocturna de la orquesta "Panorama" y el dj Nacho Otero, en la plaza del Ganáu.

Purón (Llanes) planta la hoguera por San Miguel. Purón inicia hoy las fiestas en honor a San Miguel. A partir de las 20.00 horas se plantará la hoguera en la bolera con el acompañamiento de gaiteros. Acto seguido tendrán lugar una espicha y una verbena.

Taller infantil de cultura asturiana en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hoy un taller de cultura asturiana para niñ@s mayores de 6 años de edad, desde las 18.00 horas. La actividad es gratuita pero requiere realizar una inscripción previa.

Occidente

Fiestas en Villar de Adralés (Cangas del Narcea). Las fiestas de San Miguel en Villar de Adralés se celebran este fin de semana. A las 22.00 horas de hoy se servirá una parrillada en la plaza, a la que seguirá una verbena.

Trevías (Valdés) celebra San Miguel. A las 16.00 horas de hoy se iniciará la segunda edición del torneo de baloncesto para las categorías alevín y benjamín, Urbios-San Miguel. A las 22.00 horas se repartirá el bollo. A continuación habrá una verbena con las orquestas "París de Noia" y "Venezia" y el dj Sito.

Exposición del pintor Nicolás Pérez en Luarca. La muestra se exhibe en la Casa de Cultura. La entrada es libre.

Actuación musical en Navia. El "Piano flotante" llega hoy a Navia. Se trata de una actuación musical y un espectáculo artístico que se representará en aguas de la ría, frente al parque de Ramón de Campoamor. Comenzará a las 19.00 horas.

Deporte en Navia. Navia celebra la Semana Europea del Deporte. Hoy, en las instalaciones deportivas municipales, habrá triatlón indoor de 18.00 a 20.00 horas.

Fiestas de San Miguel en La Caridad. La Caridad (El Franco) celebra las fiestas en honor a San Miguel. Las actividades comenzarán a las 12.30 horas con una misa seguida de procesión y una sesión vermú. Por la noche habrá una verbena con "Aché" y "La Ola ADN".

Fiestas de San Miguel en Anleo (Navia). Anleo (Navia) celebra San Miguel. Hoy, a las 20.00 horas, habrá un concierto del Coro Las Almenas (Puerto de Vega), en la iglesia parroquial. A continuación se repartirán chorizos y lacón, con verbena de la mano de "La Noche" y "Marfil".