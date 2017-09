Kristem Stewart, ¿un nuevo Ángel de Charlie?

La actriz estadounidense Kristen Stewart figura como una de las principales apuestas del estudio Sony para protagonizar la nueva película de "Los ángeles de Charlie", informó el medio especializado Variety.

La keniana nacida en México Lupita Nyong'o es otra de las artistas que aparece en las quinielas, aunque por el momento no se ha cerrado el reparto de este largometraje que dirigirá la actriz y cineasta Elizabeth Banks ("Dando la nota: Aún más alto", 2015).

Stewart interpretaría a una de las tres mujeres de "Los ángeles de Charlie" que trabajan en una agencia privada de detectives.

"Los ángeles de Charlie" comenzó como una serie de televisión que se emitió entre 1976 y 1981 y posteriormente llegó a la pantalla grande con dos películas, "Los ángeles de Charlie" (2000) y "Los ángeles de Charlie: Al límite" (2003), en las que el trío protagonista estaba formado por Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barrymore.

Aunque alcanzó la fama, especialmente entre el público juvenil, por la saga de películas "Crepúsculo", Stewart se ha alejado en los últimos años de los grandes proyectos para dedicar sus esfuerzos a un cine más minoritario y arriesgado.

Así, la actriz ha participado en proyectos como "Siempre Alice" (2014) junto a Julianne Moore; "Café Society" (2016), de Woody Allen, o "Personal Shopper" (2016), de Olivier Assayas.

Por otro lado, el Festival de Cine de Nueva York dio su pistoletazo de salida a más de dos semanas de proyecciones, charlas y foros con la presentación de la cinta "Last Flag Flying", la historia de una reunión de tres veteranos de la guerra de Vietnam.

La película, dirigida por Richard Linklater y protagonizada por Steve Carrell, Bryan Cranston y Laurence Fishburne, es uno de los 99 filmes que podrán verse en el festival, 25 de ellos de nueva proyección.

Los conflictos armados de EEUU son el centro de esta comedia negra, que narra cómo tres antiguos soldados estadounidenses que participaron en la guerra de Vietnam organizan el funeral del hijo de uno de ellos, fallecido durante la invasión de Iraq de 2003.

"Es una mezcla de tragedia y comedia, una encima de la otra, y esa es mi visión del mundo", dijo al público Linklater en la presentación de la cinta.

Por su parte, Fishburne destacó que "no se suelen ver muchas películas de guerra que hablan de la gente que se ha quedado atrás".

El certamen, que se celebrará del 28 de septiembre al 15 de octubre, también tendrá un cierre de lujo con el estreno de la última película de Woody Allen, "Wonder Wheel", ambientada en la neoyorquina Coney Island de los años 50, y que cuenta con la interpretación de Kate Winslet, Justin Timberlake, James Belushi y Juno Temple.

Winslet será además la protagonista de una charla de una hora el 13 de octubre, en la que repasará su variada carrera como una de las actrices más versátiles del panorama actual.

Otra de las piezas destacadas del festival neoyorquino, que este año celebra su 55 edición, es "Wonderstruck", dirigida por Todd Haynes y protagonizada por Julianne Moore, Oakes Fegley y Millicent Simmonds, que narra dos aventuras paralelas en la Nueva York antigua.

Además, se proyectará el documental "Spielberg", de la cineasta Susan Lacy, sobre la notable carrera del director de taquillazos como "Jaws", "E.T.", "Indiana Jones" y "Schindler's List", así como "Trouble No More", de Jennifer Lebeau, que cuenta con imágenes recientemente redescubiertas de la gira de Bob Dylan de 1979 y 1980.

En el Festival de Cine de Nueva York tendrá lugar asimismo el estreno mundial de una serie de cuatro largometrajes "Four Sisters", del director de cine y periodista francés Claude Lanzmann, creada con entrevistas a cuatro mujeres de Europa Oriental que consiguieron sobrevivir al Holocausto.

Y como parte de una retrospectiva para celebrar los 100 años del nacimiento del actor y director estadounidense Robert Mitchum se proyectará el documental de su vida "Nice Girls Don't Stay for Breakfast,", de Bruce Weber.