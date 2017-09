Darín, qué grande sos

Que Ricardo Darín es uno de los mejores actores del cine mundial no lo duda nadie. Y si alguien lo duda es que no es de este planeta. A Darín le das a leer las páginas amarillas y te engancha. Quizás acepte demasiados proyectos que no están a la altura de su talento en los que debe multiplicarse para sostener el andamiaje. La cordillera es uno de ellos. No es una mala película. Tampoco es buena. Es, sobre todo, insuficiente, y eso tratando los graves e importantes asuntos que aborda es imperdonable. El director conoce su oficio y tiene algunas ideas estupendas con la cámara. Darín da con la tecla justa en cada momento para ser veraz, intenso incluso cuando hay que no demostrarlo, inteligente en cada decisión: un prodigio. Pero el guión es endeble. Desorganizado, por momentos esquemático y rudimentario. Algunas subtramas están metidas con calzador y aprietan la historia haciendo que pise mal, que tropiece, que duelan los talones por el roce excesivo con unos elementos mal calculados y ejecutados sin convicción. Si los moldes de thriller político tienen suficiente solidez, el giro a lo fantástico acaba siendo una mala elección y los brotes más íntimos no hacen un buen maridaje con el resto. Quizás el director quiso mezclar a Polanski con Kubrick con alguna reminiscencia metafórica de la reciente La confesión, pero tanta ambición se paga cuando no se es ni Roman ni Stanley. Pero solo por Darín ya vale la pena darse un garbeo por La cordillera.