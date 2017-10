Michelle Pfeiffer y Ed Harris, dos invitados estrella

Jennifer Lawrence y Javier Bardem son la pareja protagonista de Madre! Los dos ganadores del Oscar forman un matrimonio sobre el que recae el peso narrativo de la última, y de nuevo radical, propuesta cinematográfica de Darren Aronofsky. Pero no son las únicas grandes estrellas del filme. En este intenso drama psicológico brillan también con luz propia dos leyendas de Hollywood: Michelle Pfeiffer y Ed Harris.

También marido y mujer, Pfeiffer y Harris llegarán al hogar que comparten los personajes de Lawrence y Bardem, una casa aislada en mitad del campo que ella está rehabilitando con toda su energía tras un incendio mientras él, un poeta falto de inspiración, trata esforzadamente de volver a crear unos versos que merezcan formar parte de su antaño aclamada obra. Una convivencia presuntamente idílica que se verá totalmente alterada con la llegada de la veterana pareja.

Primero llega él, un hombre mayor que dice ser médico y que aparece de la nada en mitad de la noche buscando lo que creía era un hotel rural. "Cuando Ed Harris llama a nuestra puerta es la primera vez que aparece otro personaje diferente de Javier o de mí. Y se trata de un completo desconocido, lo que le resulta muy interesante al personaje de Javier, y estimulante y un poquito atemorizante para el mío", dice la actriz.

"La forma en que conectan los dos desde el principio es intimidante... y esa sensación no deja de aumentar a lo largo de la película", subraya Lawrence. Y es que la llegada de este invitado inesperado es vista por el personaje de Bardem como estímulo que necesitaba para volver a crear. "Es ese electrón suelto que llega volando al núcleo. Empiezan a pasar cosas cada vez más raras", dice Aronofsky del personaje de Harris, un actor -subraya el director- que "siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa; se introduce por completo en la situación y se lanza sin titubeos. No creo que haya hecho nunca nada que no sea auténtico".

Todo se complica aún más cuando aparece en escena Michelle Pfeiffer, que encarna a la esposa de Ed Harris. Ella también conectará inmediatamente con el personaje de Bardem... y despertará aún más la desazón en el de Lawrence, que ve como todos sus esfuerzos por crear el entorno ideal para su venerado esposo quedan en agua de borrajas.

"Nosotros, como pareja, representamos muchas de las cosas que faltan en la relación de los protagonistas. Mi personaje es una especie de espejo en el que se mira el personaje de Jen. Podría decirse que estoy allí para sembrar la duda en su mente", apunta Pfeiffer. Una actriz que estuvo en la mente de Aronofsky desde hace décadas, desde que, confiesa, uno de sus profesores en clase de dirección en la escuela de cinematografía alabó las virtudes de la actriz tres veces nominada al Oscar.

"El profesor dijo una cosa que se me quedó grabada en la mente, refiriéndose a Michelle: 'Es muy poco frecuente disponer de tanta belleza y tanto talento en el mismo lote'. Nada ha cambiado desde aquel comentario, hecho hace 25 años. Su belleza es sobrecogedora, pero la profundidad de su capacidad interpretativa es excepcional", afirma entusiasmado el director.

Ambos, Michelle Pfeiffer y Ed Harris, son dos piezas clave en Madre!, los detonantes del ambicioso juego de espejos y alegorías que propone Aronofsky en el filme.