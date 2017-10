El hijo de Álvarez Cascos discute con la autora de Harry Potter por la independencia de Cataluña

A lo largo de los últimos días quién más quién menos todo el mundo ha utilizado las redes sociales para opinar acerca del referéndum ilegal de independencia que la Generalitat de Cataluña convocó el pasado domingo. Una de las más firmes defensoras del derecho a decidir de los catalanes ha sido siempre J. K. Rowling, la autora de Harry Potter.



El caso es que Rowling compartió hace unos días un vídeo de la respuesta policial a lo sucedido en Cataluña. "Esto es repugnante e injustificable", aseguró la escritora. "Perdona J. K. pero la situación en España no es como tú crees que es. Antes de todo eso los partidos catalanes impusieron un referéndum ilegal que va contra las leyes y la Constitución y que fue prohibido por el Constitucional", aseguró el hijo de Cascos.





Sorry JK but the Spanish situation is not how you think it is. B4 all these acts the Catalonian parties have imposed an ilegal referendum which goes against the rule of law and tje Constitution. Forstly bc it was forbiden by the highest Court ...