Mark Stevenson: "Si estás fuera del sistema eres ideal para enfrentarte a él"

"Si estás fuera del sistema eres la persona ideal para enfrentarte al mismo pues no estás tan acostumbrado a las ideas o dinámicas de poder", asegura Mark Stevenson, escritor y emprendedor que acaba de publicar un libro sobre personas que plantean alternativas para reestructurar el sistema.

En 'Hacemos las cosas de otra manera. Cómo reiniciar el mundo' (Editorial Galaxia Gutenberg), Stevenson recopila las historias de 12 personas que "no juguetean con el sistema vigente sino que cuentan con cambiarlo", que no sólo piensan sino que actúan de forma diferente e invitan a reiniciar algunas formas de pensar.

"Tenemos la tecnología necesaria para hacer el mundo más humano y justo" pero "no tenemos el modo de organizarnos o de pensar que nos permita emplear las herramientas para hacer un cambio real", ha dicho.

Por ello, se propuso "encontrar a gente que ya ha tenido éxito y generar una hoja de ruta para llegar a un futuro mejor", es decir, encontrar personas que se están enfrentando "de manera real" y "palpable" a los problemas.

Las historias que cuenta son reales y variadas, desde un ingeniero de Boston que dejó su trabajo para encontrar una cura para la enfermedad genética de su hermano hasta un alcalde austríaco que ha conseguido que su pueblo sea autosuficiente en energía o un matemático indio que está revolucionando la investigación de nuevas medicinas para la tuberculosis.

Pero todas tienen varios elementos en común, como la "tenacidad y paciencia de los protagonistas, su predisposición a luchar, a no rendirse, su pensamiento amplio y capacidad de analizar información", ha detallado Stevenson, para quien son además "seres humanos increíbles que transmiten que es posible cambiar el mundo".

A juicio del autor, "todo el mundo debería hacer cosas diferentes porque nuestros sistemas fallan o no funcionan": el sistema educativo está 'anticuado', el económico 'totalmente desconectado del mundo en el que vivimos', el sanitario es muy 'caro'...".

Además, los sistemas actuales "eran la mejor opción en el momento en el que se crearon", pero se han quedado "obsoletos" por lo que "hay que cuestionarse cómo funcionan para no permanecer siempre en el mismo punto".

Su conclusión tras recopilar más de 150 historias -de las visitó a 20 de sus protagonistas y escogió 12 para contar- es que "el mundo se puede mejorar y el cambio es posible".

Además, el autor ha expresado que, a menudo, es en los lugares "más rotos" y son "aquellos a quienes consideramos menos poderosos o preparados los que más innovan y los que encuentran el camino hacia el cambio".

Para Stevenson, la clave del éxito de estas historias está en que a todos "les dijeron que estaban locos" y que lo que imaginaban no se podía hacer, pero "lo hicieron de todos modos", ha concluido.