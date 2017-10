Belén Gopegui: "La idea de que puedes ser lo que quieras es errónea"

La idea de que "puedes ser lo que quieras es errónea", tal y como está concebida dentro del mundo laboral, afirma la escritora española Belén Gopegui en una entrevista concedida a Efe en Buenos Aires, donde promociona su nueva novela, "Quédate este día y esta noche conmigo".

Gopegui (Madrid, 1963), quien participa este fin de semana en el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, pone en entredicho en su decimotercera novela el mecanismo de inserción laboral actual a través de una historia que tiene como eje a la multinacional Google.

"Cuando escribes nunca sabes el camino por el que un libro va a llegar a sus lectores", afirmó Gopegui, ya que aquellos que busquen una historia de amor detrás de este título no están delante del libro adecuado pues es "la relación entre dos personas de generaciones diferentes: una que nace porque se incorpora a la vida laboral y otra que la termina".

Gopegui plantea en su nuevo libro una amistad "muy particular" entre una veterana a punto de retirarse y un joven que ansía trabajar en una de las mayores compañías del mundo: Google.

Para ello, se proponen "entrar en los sueños de Google", como señalan los personajes en uno de los diálogos de la novela, y optan por presentar una solicitud laboral que colapse la base de datos.

"La novela está estructurada como una solicitud de empleo, que también era otro de mis propósitos, contar que a veces las historias están en documentos que en teoría no son literarios", sostuvo.

La autora explicó la historia "tiene que ver con Google, con la vida que ahora vivimos, con el sentido o el sinsentido de vivir".

"Es el destinatario universal: lo que vende es que todo lo que hacemos va a parar a Google", remarcó la escritora, quien dijo que, tras indagar en la empresa, descubrió que tan solo cuenta con 60.000 empleados, algo "curioso" para ella, debido a que "cualquier gran empresa tiene más" trabajadores.

"Sin embargo, el papel que representa en nuestras vidas es mucho más importante", remarcó.

Es esa selección de candidatos lo que da vida a la narración de "Quédate este día y esta noche", aseguró Gopegui, quien aseveró que el discurso de "tratar de hacer nuestra vida mejor" que defiende la multinacional estadounidense es "hipócrita y falso" ya que "su riqueza" proviene de "nuestros datos".

La escritora se refirió a la situación actual de los jóvenes a la hora de introducirse en el mercado laboral como "injusta" y sostuvo que, desde niños, se trata de incorporar la idea de que "lo importante es participar", cuando, para ella, la realidad de los discursos que al final la gente de hoy en día asume es que "lo importante es ganar".

"Hay una especie de esquizofrenia en todas partes donde te dicen que lo importante es participar, pero sin embargo, todos los discursos están hechos sobre que lo importante es ganar", señaló.

Los valores actuales se aproximan más a la "competencia" y no a la "irreal igualdad de oportunidades", según la autora, que defendió que "todo lo que está enseñando la sociedad es que no es así, que la igualdad de oportunidades es falsa y que las cartas están ya repartidas antes de que empiece el juego".

"La idea de que puedes ser lo que quieras, bajo mi punto de vista, es errónea", apuntó la autora, que destacó que una de las cosas que refleja su novela es que las empresas no solo seleccionan en función del talento, "que ya es muy difícil de medir", sino que eligen en función de la "inversión que se ha hecho en las personas".

Las escuelas privadas o la educación en el extranjero son una muestra de que algunas familias tienen la posibilidad económica de poder "invertir" en sus hijos, lo que para Gopegui constituye uno de los factores que influyen finalmente en la facilidad o dificultad de acceder en el mercado laboral.

"Aunque las becas son necesarias, contribuyen a fomentar la ideología de que en el fondo la igualdad de oportunidades es posible", afirmó la escritora.