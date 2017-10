Las universidades de EE.UU. y Reino Unido, las mejores en ciencias sociales o derecho

Las universidades de EE.UU. y el Reino Unido, entre ellas Stanford y Oxford, son las mejores del mundo en las categorías de Ciencias Sociales, Derecho, Educación y Economía, según un ránking publicado hoy por el diario The Times.

El índice, conocido como "Times Higher Education" (THE), detalla las cien mejores instituciones académicas en Ciencias Sociales; en Derecho; Educación, y en Economía y Negocios, entre las que figuran algunas de España y América Latina.

Esta es la primera vez que se tienen en cuenta carreras de Derecho y Educación en este ránking, mientras que el índice sobre Ciencias Sociales y Economía y Negocios se ha ampliado.

En general, las universidades estadounidenses y británicas copan los índices en todos estos apartados, según The Times, que indica que se ha tenido en cuenta la excelencia de la enseñanza, la investigación y la perspectiva internacional de las instituciones.

En Ciencias Sociales, la Universidad de Oxford ocupa el primer lugar, seguida por las estadounidenses de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, mientras que Stanford está en el cuarto puesto, antes de la también estadounidense de Princeton.

En sexto puesto está la inglesa de Cambridge, seguida de las universidades estadounidenses de Chicago, Yale y Michigan.

En este apartado, la Universidad Autónoma de Barcelona ocupa el puesto 126, seguida de Pompeu Fabra (151), la Autónoma de Madrid (201), y la Politécnica de Valencia (251).

Entre las latinoamericanas, para Ciencias Sociales, están la brasileñas de San Pablo (201) y de Campinas (201), la Federal de Pernambuco (301) y la Católica Pontificia de Chile (301).

El director editorial del THE, Phil Baty, dijo que es la primera vez en los ocho años de este ránking que una institución del Reino Unido -Oxford- figura como primera en Ciencias Sociales, dejando en segundo lugar a la Universidad de Stanford.

En cuanto a Derecho, la Universidad estadounidense Duke es la primera, seguida de Stanford, Yale y Chicago, en tanto que la inglesa de Cambridge aparece en quinto lugar, seguida de Oxford.

En este apartado, la australiana Universidad de Melbourne está en el séptimo lugar, seguida del University Collage London.

Es de destacar que la Universidad Autónoma de Madrid figura en el puesto 63 del ránking, mientras que la Complutense de Madrid se coloca en el puesto 95 del índice de las cien mejores en Derecho.

Las chilenas Universidad Católica Pontificia y la de Chile se sitúan en los puestos 65 y 86, respectivamente.

En cuanto a carreras de Educación, los dos primeros puestos los ocupan las universidades de Stanford y Harvard, mientras que la inglesa de Oxford está en tercer lugar, seguida de la de Hong Kong.

En el quinto esta la Universidad de California Berkley, seguida de Wisconsin-Madison (EE.UU.), la de California (Los Ángeles) y la de Michigan (EE.UU.), mientras que no figuran universidades españolas o latinoamericanas.

En las carreras relativas a Economía y Negocios, la Universidad de Stanford ocupa el primer puesto, seguida del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la inglesa de Oxford.

En cuarto lugar se sitúa la London Business School y en quinto puesto la de Cambridge, mientras que Harvard ocupa el sexto lugar, seguida de la de Chicago y la de Northwestern (EE.UU.).

De España, la Universidad Pompeu Fabra se coloca en el puesto 40; la Autónoma de Barcelona en el 92; mientras que la de Navarra se sitúa en el 101; la Universidad Carlos III de Madrid en el 126 y de las latinoamericanas figura el Instituto de Tecnología de Monterrey (México), en el puesto 176.