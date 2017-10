Joyce C.Oates: "No pienso mucho en el Nobel; con estar nominada ya es un honor"

La escritora estadounidense Joyce Carol Oates, permanente candidata al Nobel de Literatura, ha manifestado hoy en Bilbao que no piensa mucho en los premios y en el Nobel tampoco, y que "simplemente" con que la nominen ya le parece "un honor".

Joyce Carol Oates ha opinado de esta manera sobre la concesión ayer del Nobel de Literatura 2017 al escritor británico de raíces japonesas Kazuo Ishaguro, en una rueda de prensa ofrecida en Bilbao, donde se encuentra para recibir el Premio BBK Ja! Bilbao, que anualmente concede este festival dedicado a la literatura de humor.

La visita a Bilbao de Oates (Lockport, Nueva York, 1938), autora de más de 50 novelas y 400 relatos breves y titular de la cátedra de Humanidades de la Universidad de Princeton (Nueva Jersey), ha coincidido también con el lanzamiento de su última novela, "Un libro de mártires americanos", considerada por la crítica una de las más importantes de su larga carrera literaria.

Oates ha agradecido la concesión del premio del certamen bilbaíno y ha apuntado que cada vez que le dan un premio "siempre es una sorpresa".

La reconocida escritora neoyorquina ha considerado también que esta distinción se le ha concedido en "un momento muy oportuno", ya que parece que "con la elección de Donald Trump como presidente "Estados Unidos se ha instalado hoy en día en el absurdo".

Respecto a su última novela, de 814 páginas y en la que relata la historia de dos familias norteamericanas en la década de los 90 del pasado siglo, enfrentadas por sus ideas religiosas respecto a temas tan polémicos para la sociedad americana como el aborto, la pena de muerte, el odio y la venganza, Oates ha reconocido que le ha llevado tres años escribirla.

La autora de novelas tan relevantes como "La hija del sepulturero", "Memorias de una viuda" y "Ave del paraíso", ha destacado que en la Norteamérica actual se esta viviendo "un conflicto con las fuerzas fundamentalistas y sectarias" representadas en su novela por los antiabortistas y los defensores de la pena de muerte.

Aunque la novela no está basada en hechos reales, ha admitido que puede recordar a lo sucedido en Estados Unidos con un médico que practicaba abortos y que "mostró gran valor ayudando con ello a muchas mujeres y niñas" y que fue asesinado por un antiabortista.

Sobre la situación social que se vive en Estados Unidos, tras la elección de Trumpo como presidente, Joyce Carol Oates ha opinado que el momento actual es "de una complejidad sobrecogedora que quién sabe si realmente no puede acabar en tragedia".

"Frente a esta situación -ha agregado-, hay quienes reaccionan con repugnancia moral y quien lo que busca es la sátira o las armas que te da la literatura, como son la sátira o el humor negro".

Pese a este momento que atraviesa la sociedad norteamericana, Joyce Carol Oates ha proclamado su "fe en las nuevas generaciones de estadounidenses porque la gente que votó a Donald Trump fue la población blanca, mayor de edad, de zonas rurales del interior que no han tenido una educación universitaria".

"Yo, como profesora universitaria que soy, estoy en contacto con la gente joven universitaria y sé cómo son y que esta gente con educación vive en el mundo y tienen esperanza en el futuro, por eso tengo fe en ellos", ha concluido.