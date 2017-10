William Friedkin: "El cine, como lo conocíamos en EEUU, está muerto"

El director de cine norteamericano William Friedkin, realizador de filmes como "French Connection" o el clásico de terror "El exorcista", ha asegurado en Sitges que "el cine, como lo conocíamos en Estados Unidos, está muerto".

Friedkin, que ha recibido el Gran Premio Honorífico del certamen, explica gráficamente que "se ha pasado de una gran pantalla a ver cine en una tableta o en un teléfono inteligente" y aún va más allá en sus críticas cuando dice que "el cine estadounidense consiste en hombres y mujeres que van volando, llevando máscaras y mallas. Igual tendría que venir a Cataluña y salvar el referéndum", ha bromeado.

A su juicio, "el cine en Estados Unidos son cómics y absoluta fantasía, con escasas excepciones" y frente a este panorama percibe que "aunque la televisión continúa con sus comedias de situación, sus series de abogados y policías, hay Netflix y Amazon, que ofrecen más oportunidades que las compañías cinematográficas, que sólo quieren asegurarse sus beneficios".

Friedkin es consciente de que "el público cambia sin parar" y los jóvenes de hoy empiezan a ver películas a una edad temprana. "No sé si las que hice hace 45 años ahora tendrían éxito, porque ahora hay una nueva generación".

Considera el director de "A la caza" y "Killer Joe" que "la idea de lo que es una buena película, de lo que es un clásico, es absolutamente subjetiva" y ha añadido que "las nuevas generaciones pueden ver Batman, Superman, Iron Man, Stupidman, pero para mí es como darle opio a los ojos".

Friedkin ha recordado su relación con algunas de las estrellas con las que ha trabajado como la recientemente fallecida Jeanne Moreau, "una gran actriz y además una de las mejores personas que he conocido, que jamás morirá porque sus películas permanecerán", o Fernando Rey, con quien coincidió en "French Connection", "un gran hombre, qué pena que no fuera un gran actor", ha comentado en broma.

Divertido, ha contado cómo eligió a Fernando Rey para "French Connection": "Pedí al director de casting que contratara al protagonista de 'Belle de jour' de Buñuel, y cuando Rey llegó a Nueva York descubrí estupefacto que mi colaborador se había equivocado pues en realidad quien tenía que ser el elegido era Paco Rabal, pero éste no estaba disponible, así que, aunque había trabajado en otras películas de Buñuel y no hablaba francés, decidí adaptar el papel a Fernando Rey".

Y ha añadido agradecido: "Hay un dios de las películas y ese dios fue quien me trajo a Fernando Rey".

Friedkin ha recordado la anécdota que vivió el propio Fernando Rey ante el dictador Francisco Franco cuando le condecoró con la Medalla de las Artes. "El padre de Fernando Rey había combatido contra Franco y cuando el Generalísimo le colgó la medalla le dijo 'conocí a tu padre', a lo que Fernando le respondió 'sí, él hablaba mucho de usted' y Franco pasó a otra cosa".

El director norteamericano, que tenía previsto rodar una adaptación cinematográfica de "The winter of Frankie Machine", una historia de mafiosos escrita por Don Wislow, ha asegurado que espera que su próxima película sea una nueva versión del clásico gótico "Jack el destripador".

"Espero que sea mi próxima película, pues llevo muchos años pensando sobre cómo hacerlo de forma distinta y la gracia divina me ha acompañado al final y ya sé cómo hacerlo", ha señalado.

Mientras tanto, también está trabajando en una serie de televisión basada en "Killer Joe", aunque en esta ocasión el papel de Joe será interpretado por John Cusack.