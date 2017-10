"No somos árbitros de la verdad", afirma Facebook sobre las noticias falsas

Las noticias falsas son un "problema" para Facebook, que insiste en que reducir su circulación y propagación en la red social constituye una "prioridad" para la compañía, pero niega que ésta haya de jugar un papel editorial y determinar qué contenido informativo es o no verdadero. "No somos árbitros de la verdad y sabemos que la gente no quiere que lo seamos, no es nuestro papel como plataforma tecnológica. Lo que sí estamos haciendo, y haremos, es reducir la propagación de contenido que confunda a la gente, "spam" y "clickbait" (titulares engañosos que favorecen el click fácil), explica en una entrevista con Efe la responsable de productos informativos de Facebook, Alex Hardiman.

La diseminación de noticias falsas en la red social -que cuenta con 2.000 millones de usuarios activos al mes- llevaron a Facebook a "invertir dinero" y "hacer esfuerzos" por frenar esta epidemia hace algunos meses.