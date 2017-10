Los 2 minutos más importantes del Séptimo Arte

Seguramente me están observando, mejor, que vean que soy bueno, que ni siquiera soy capaz de matar a esa mosca...

El director Alexandre O'Philippe rinde homenaje a la escena de la ducha de "Psicosis" de Alfred Hitchcock en su documental "78/52", que hoy ha proyectado en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, que la considera "los dos minutos más importantes del cine".

O'Philippe ha confesado en conferencia de prensa que su relación con Hitchcock viene desde siempre, "desde que tenía 5 o 6 años y sus películas formaban parte de la vida familiar". Sin embargo, no se dio cuenta del impacto hasta que se hizo mayor.

En el origen de "78/52" está la "curiosidad" de saber por qué volvía una y otra vez a las películas de Hitchcock, y en concreto a "Psicosis".

"Hitchcock es uno de los directores sobre los que se escriben más hoy en día, porque su arte no tiene fin, no tiene fondo y siempre vamos a descubrir secretos y misterios nuevos", ha explicado el documentalista.

Sin embargo, "hay muy pocas escenas de las películas míticas de Hitchcock de las que pueda sacar un documental de más de 45 minutos, y una de éstas es la escena de la bañera".

El que busca encuentra, pero el que busca demasiado puede encontrarse con algo inesperado...

En "78/52" colaboran destacados cineastas como Peter Bogdanovich y Guillermo Del Toro, así como la hija de Janet Leigh, Jamie Lee Curtis, que coinciden en que si uno quiere entender las actitudes que primaban en Estados Unidos con respecto al sexo, las madres y la política a principios de la década de 1960, la escena de "Psicosis" es el punto de partida.

Eligió esa escena en la que Janet Leigh muere acuchillada en la bañera mientras se ducha porque "son los 2 minutos más importantes de la historia del cine".

En esa escena, que rompió los moldes del cine al matar a la protagonista a los 40 minutos, Hitchcock revoluciona todo, "no solo por la manera de filmar, sino también por la forma de utilizar la música, en definitiva cambió la manera de ver el cine".

Preguntado sobre su primera experiencia con "Psicosis", el director ha asegurado que no tiene una primera memoria de qué sintió al verla, y, en cambio, sí recuerda el trauma que le ocasionaron películas como "La casa de la colina encantada" o "Scanners", con esa escena de la explosión de la cabeza que le dejó obsesionado.

O'Philippe está preparando ahora un nuevo proyecto, ha anunciado, sobre la secuencia de "Alien, el Octavo Pasajero" en la que sale el monstruo, con el objetivo de estrenarla en 2019.

