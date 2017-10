La alarma del perezoso

Todos los teléfonos móviles traen su propio sistema de alarmas pero, a veces, eso no es suficiente para levantarse por las mañanas. La propuesta de Alarmy (Sleep if you can), disponible para iOS y Android, es sacar al usuario de la cama por las malas. Esta aplicación no apaga la alarma deslizando el dedo por la pantalla, sino que obliga a hacer un cálculo matemático o hacerse una foto para silenciarla. Descarga gratuita.