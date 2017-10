Juanjo Artero: "Está todo tan revuelto que están dado argumentos para creación"

El actor madrileño Juanjo Artero ha reconocido que la situación actual en España "con todo tan revuelto por todos lados" motiva que sea un buen momento para la "creación teatral", porque se están dando "muchos argumentos para quejarse".

Juan José Artero (Madrid, 1965) se encuentra de gira nacional con la obra de teatro "La velocidad del otoño", en la que comparte escenario junto a la actriz Lola Herrera.

Juanjo Artero, que ha participado en reconocidas series televisivas como "El comisario", "Verano azul" o "El barco", ha dicho que en esta profesión "nunca lo que a uno le parezca es lo que el público decide; es decir, lo que te agrada es trabajar en esto y mantenerte con los pies en el suelo".

El actor, que actualmente interviene en la serie "Servir y proteger", ha resaltado que no se puede inclinar por el cine, el teatro o la televisión: "depende la obra o la película, el momento, lo que te apetezca, lo que no hayas hecho recientemente ... pero yo me quedo con todo".

No obstante, no esconde cierta debilidad por "la experiencia teatral como ser humano, ya que me gusta mucho pero no quiero renunciar a ser televisión o cine. El contacto con el publico en el teatro me llena de vida y me da mucha energía para seguir".

En este sentido, se queda con una frase que le transmitió la actriz Nuria Espert. "La televisión con diez minutos eres famoso, pero quizá a los dos años nadie te conozca o se olviden de ti, mientras que la persona a la que le gusta hacer una obra de teatro no se le olvida nunca".

"Puedes hacer una serie muy exitosa como 'Verano azul' y si no haces otra cosa, a los diez años te olvidan, aunque ser conocido para mí no es lo mejor del mundo, es una consecuencia de tu trabajo, pero la base es prepararse y seguir para ser un actor de fondo", ha reflexionado.

Por esta circunstancia, ha aconsejado a los jóvenes "que se olviden de la abdominal y trabajar la voz o la expresión corporal, ya que si te agarrotas con mucho músculo sólo podrás hacer de cachas ... pero mucha gente prefiere trabajar el abdominal porque a lo mejor te da más público en un tiempo; es decir, es bueno trabajar el cuerpo pero hay que ir a la Escuela de Arte Dramático", ha señalado.

Con más de treinta y cinco años de carrera a sus espaldas, ha entendido que actualmente está en un momento "de mucho trabajo y en una buena etapa profesional. El caso es mantenerse y no paro de trabajar, aunque también con necesidad de vacaciones, pero aguantaré hasta diciembre (risas)".

No obstante, ha reconocido a Efe que en una profesión como la de actor mantenerse es lo complicado: "no hay un contrato fijo y donde tienes que aprovechar los momentos en que tienes trabajo porque estás arriba y diez años después nadie se acuerda de llamarte sin saber por qué. Esto es así".

Trabajar por segunda vez con Lola Herrera con la obra "La velocidad del otoño" es para el madrileño "una maravilla, el placer de disfrutar en escena con alguien que te devuelve el balón perfectamente, además de ser una gran persona, es para quererla y, aparte de lo profesional, es una amiga muy especial a nivel de corazón".