Un sello conmemorativo del Che Guevara genera polémica en Irlanda

La Oficina de Correos de Irlanda ha emitido un sello con la imagen del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara para conmemorar el 50 aniversario de su muerte y recordar sus raíces irlandesas, una decisión que ha causado cierta polémica en este país.

La redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios a favor y en contra, pues muchos usuarios consideran que el pasado y el legado del guerrillero no constituyen un tema apropiado para esta estampilla de correos de 1 euro.

El Ministerio de Comunicaciones irlandés explicó que la decisión de emitir el sello con la imagen del Che fue aprobada por el Gobierno de Dublín en 2015, después de seguir "los procedimientos normales en estos procesos".

"La temática de los diseños de los sellos se presenta al Gobierno con tiempo de antelación", agregó un portavoz oficial para salir al paso de las críticas vertidas.

Entre estas, destaca la de la periodista cubano-estadounidense Ninoska Pérez Castellón, presentadora de la radio "Miami 710" y que considera "cuestionable" el diseño elegido por el Gobierno y Correos (An Post).

En declaraciones a la cadena pública irlandesa RTE, Pérez dijo que este país no debe honrar la memoria del Che Guevara ya que, según ella, el revolucionario argentino fue un "asesino de masas" que "fue a Cuba para matar y fracasó en todo lo demás que hizo".

En su opinión, An Post debe retirarlo de la circulación porque el objetivo de los sellos, sostuvo, es celebrar las vidas de personas que lo merecen.

El sello de la discordia contiene la famosa imagen creada por el artista dublinés Jim Fitzpatrick a partir de la instantánea el "Guerrillero Heroico", tomada por el fotógrafo cubano Alberto Díaz "Korda" en La Habana el 5 de marzo de 1960.

La versión de Fitzpatrick es una de las más reconocibles en todo el mundo tras ser usada en pósters, chapas o camisetas y está considerada como una de las diez imágenes más icónicas del planeta.

"Realmente, no sé que es lo que cree la gente que se debe de celebrar respecto a la figura del Che Guevara. Me encantaría que retirasen el sello. Es cuestionable", subrayó Pérez.

Además del sello, An Post emitió como acompañamiento un sobre conmemorativo en el que se incluye una cita del padre del Che, Ernesto Guevara Lynch, un ingeniero civil con antepasados irlandeses, de ahí el segundo apellido.

El texto del sobre dice: "... en las venas de mi hijo corre sangre de rebeldes irlandeses".

Para Pérez, el único vínculo irlandés del Che Guevara es que "alguien de su familia" era de este país, al tiempo que afirmó que el "mito" creado en torno a su figura es fruto "de la propaganda comunista".

Asimismo, la periodista recordó que la antigua aerolínea pública irlandesa Aer Lingus se vio obligada hace tres semanas a retirar del aeropuerto Internacional de Miami publicidad que contenía imágenes de personalidades vinculadas a este país, entre ellas el Che, en respuesta a las quejas presentadas por diversos grupos.