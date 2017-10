Zagajewski, Montebello, Mundstock, Tajani y Tusk pronunciarán discursos en el Campoamor

El poeta, novelista y ensayista Adam Zagajewski, Premio Princesa de Asturias de las Letras; Philippe de Montebello, presidente del patronato de la Hispanic Society of America, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional; Marcos Mundstock, integrante de Les Luthiers, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, en representación del Premio Princesa de Asturias de la Concordia concedido a la Unión Europea, serán los premiados encargados de pronunciar discursos en la XXXVII edición del acto de entrega de los galardones.

Durante la ceremonia, que se celebrará el próximo 20 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, intervendrán también el presidente de la Fundación, Matías Rodríguez Inciarte, y el Rey Felipe VI.

El acto contará con un servicio de interpretación simultánea para todo el Teatro que incluirá cuatro idiomas. La Fundación distribuirá entre el público receptores y los asistentes podrán escuchar los discursos pronunciados por los galardonados, además de en español, en inglés, francés y polaco.

La ceremonia será accesible para personas con discapacidad auditiva mediante su emisión en lengua de signos en el Teatro Campoamor y a través de la web de la Fundación. Se incorporará, además, un servicio de bucle magnético en el propio teatro.

Además, la Fundación Princesa de Asturias lleva a cabo por tercer año consecutivo el programa cultural "Toma la palabra" dirigido a los alumnos de Primaria, E.S.O. y Bachillerato de los centros educativos del Principado de Asturias.

Adam Zagajewski (Lwów, actual Ucrania, 21 de junio de 1945) es un poeta, novelista y ensayista graduado en Filosofía y Psicología por la Universidad Jagiellonica, en Cracovia, y uno de los más afamados poetas contemporáneos polacos, adscrito a la llamada Generación del 68 o de la Nueva Ola, formada por autores decididos a comprometerse políticamente en sus obras, como Kornhauser, Kipska, Krynicki o Baranczak. Zagajewski creó dos de los principales lemas de este grupo: Powiedz prawde (Di la verdad) y Mow wprost (Habla claro).

Los integrantes de Les Luthiers, que celebran este año el medio siglo ininterrumpido en escena, han actuado en Estados Unidos, Israel y en casi todos los países de Iberoamérica como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, México, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En 1974 se presentaron por primera vez en España y en 1980 en Nueva York.

Los ejes de los trabajos girarán en torno a las siguientes categorías:

Comunicación y Humanidades (Les Luthiers).

Artes (William Kentridge).

Cooperación Internacional (Hispanic Society of America).

Deportes (All Blacks).