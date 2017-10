El escritor David Safier dice que siempre narra la misma historia

El escritor alemán David Safier, cuya primera novela "Maldito Karma" fue un éxito internacional, considera que en todas sus obras, humorísticas o no, siempre narra la misma historia, que trata sobre cómo las personas consiguen convivir.

Safier (Bremen, 1966) ha presentado en Madrid su nueva novela "Y colorín colorado... Tú", editada por Seix Barral, un cuento contemporáneo sobre el amor que tiene como protagonistas a una heroína irreverente y a un príncipe azul desubicado.

Para el escritor alemán, lo que subyace en la novela es la historia de una persona que viene de un país diferente, en concreto de un país de fantasía, pero a pesar de ello aprende a convivir con el resto de los personajes.

El mismo tema que aborda en "28 días", una novela que considera diferente al resto de sus obras y en la que habla del levantamiento del gueto de Varsovia.

"No me siento a escribir consciente de lo que voy a contar pero me doy cuenta de que siempre estoy narrando la misma historia", dice el autor alemán.

En su nueva novela, Nellie, dibujante de cómics, sufre mal de amores cuando, por casualidad, cae en sus manos un viejo cuaderno tibetano de cuero. En él dibuja a su príncipe azul y, al despertar a la mañana siguiente, este ha abandonado la hoja de papel y está, en carne y hueso, delante de ella. Con él recorrerá las calles de Berlín buscando respuestas al misterio del cuaderno mágico, pues todo lo que en él se dibuja cobra vida.

Safier cree que soñar es "de gran ayuda" y explica que llevaba tiempo "rumiando la idea" de cómo pintaría el mundo que le gusta.

Sus libros humorísticos, explica, tienen un "tinte de fábula" porque en ellos ocurren cosas que no existen en el mundo real pero aunque la historia sea ficticia "la historia tiene que contener emociones que puedan sentirse como verdaderas".

Achaca su interés por la convivencia como tema literario a la historia de su familia: un padre judío que vivió el Holocausto y cayó en el alcoholismo y una madre también traumatizada por lo que sufrió en la guerra.

Su madre se mostró dispuesta a formar una familia con su padre si dejaba el alcohol y lo consiguieron, recuerda Safier, que asegura que vio como "el amor y la familia pueden ser una solución a una miseria emocional".

Tras mi "Maldito karma" (2009), que lleva más de 50 ediciones en español, Safier escribió "Jesús me quiere" (2010); "Yo, mi, me contigo"(2011); "Una familia feliz" (2012), "¡Muuu!" (2013) y "Más maldito karma" (2015), obras de las que, junto a "28 días" (2014), ha vendido cuatro millones de ejemplares en Alemania y están publicadas en más de 30 países.

Preguntado por el ascenso de la extrema derecha en las recientes elecciones de su país, ha confiado en el hecho de que no existe "un líder carismático" que arrastre a ese sector de la población que considera racista.

"El espíritu ha salido de la botella y hay que volver a meterlo porque está prácticamente en todas las sociedades", ha indicado Safier.