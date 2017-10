El Museo Arqueológico Nacional celebra 150 años de historia con 150 tesoros

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) celebra su 150 aniversario con "El poder del pasado. 150 años de arqueología en España", una muestra que abrirá mañana y que, a través de 150 tesoros llegados de casi 70 museos nacionales, homenajea a la historia y evolución de la arqueología española.

"Cuando me propusieron comisariar una exposición que a través de 150 objetos mostrara 150 años de historia de la arqueología española, pensé que era un reto difícil", ha reconocido en la presentación de la muestra Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid.

A pesar del reto, ha hecho un recorrido con piezas "de todo tipo": fósiles humanos, obras de arte, piezas de la vida cotidiana "de gente humilde" que se mezclan con objetos que fueron creados para distinguir el poder y con algunos que pertenecieron a reyes, ajuares funerarios, e incluso una ley en bronce, la más antigua de España.

"La arqueología de España si demuestra algo es la lección de considerar que la historia de cada uno, la historia del país, de todo el planeta, está estrechamente interconectada. La arqueología de las etapas más lejanas si nos enseña algo es a valorar la gran diversidad de la cultura humana", ha opinado .

Esta muestra también era un desafío, ha añadido el comisario, porque tenían que contar con la "generosidad" de los museos e instituciones -68 en total- que estuvieran dispuestos a ceder parte de su patrimonio de manera temporal, y porque su misión en el MAN no era reunir las piezas, sino contar a través de ellas esa historia.

"Esa memoria material del pasado debería servir para que de una forma libre, crítica y limpia la ciudadanía pueda ser empoderada a través del conocimiento de su propia historia, de la verdadera historia, no de historias sesgadas", ha indicado Ruiz Zapatero.

El objetivo era que esas piezas estuvieran "insertas" en la narración de la evolución de la arqueología española, y todo ello en el MAN, una institución que desde su nacimiento ha estado íntimamente ligada al devenir de la disciplina.

Porque, cuando el 21 de marzo de 1867 se publicó en la Gaceta de Madrid -antecedente del BOE- el Real Decreto que daba luz verde a la creación del MAN, también se reguló en esa norma legal la existencia de una red de museos provinciales, y se reconocía la necesidad de crear un Cuerpo específico para su gestión.

Así, "El poder del pasado" elabora un recorrido con 150 objetos, desde un cráneo íbero enclavado encontrado en 1904 en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) hasta la Dama oferente del Cerro de Los Santos (1870, Montealegre del Castillo, Albacete), pasando por la corona de Recesvinto (1858, Guadamur, Toledo).

"Las piezas arqueológicas que hemos seleccionado transmiten, y de ahí el título de la muestra, una conexión real con el pasado. Los objetos son colectores de experiencias de gente del pasado, que los elaboró, los utilizó y los amortizó", ha precisado el comisario.

La exposición se divide en tres grandes secciones: los arqueólogos pioneros de la segunda mitad del siglo XIX que bebieron de la tradición anticuarista (1867-1912), la consolidación de la arqueología como disciplina (1912-1960) y el estado contemporáneo de esta ciencia (1960-actualidad).

"Es una actividad de gran fuerza y significación", ha dicho Andrés Carretero Pérez, director del MAN, quien ha añadido que se trata de una muestra para el "público general", que se aleja de las actividades académicas que el Museo -que está "mejor que nunca", asegura- ha realizado por su 150 aniversario.

También han intervenido en la presentación Luis Lafuente Batanero, director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, y Elvira Marco, directora general de Acción Cultural Española (AC/E), organismo público que ha colaborado durante más de dos años para organizar esta exposición homenaje en el MAN.