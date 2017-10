Carl Bernstein afirma que Trump encubre informaciones "aunque no sepamos cuáles son"

El veterano periodista Carl Bernstein, reconocido por la investigación del caso "Watergate" junto a Bob Woodward, ha explicado que "Donald Trump está encubriendo informaciones, aunque aún no sepamos cuáles son".

En un encuentro con periodistas con motivo de la entrega del primer premio internacional de periodismo Vanity Fair, Bernstein afirmó que Donald Trump es el "enemigo real del pueblo", pues ha sostenido que "encubre información" y "busca difundir 'fake news' (noticias falsas)".

Sobre la implicación de Rusia en la campaña electoral ha señalado que "el Gobierno trata de encubrir datos. Aún no sabemos sobre qué. No sabemos si son datos sobre sus negocios o sobre su conocimiento previo de los intentos rusos para interferir en las elecciones".

"Pretende hacer un problema de la conducta de la prensa como ya hizo Nixon", ha explicado el autor de best sellers y analista de televisión cuyas investigaciones del Watergate culminaron con la renuncia del entonces presidente estadounidense Richard Nixon.

Bernstein, que trabaja en la investigación sobre las denunciadas interferencias rusas, defendió la "legitimidad" del mandato de Trump, pues -puntualizó- llegó a la Casa Blanca conforme a las disposiciones de la Constitución norteamericana.

El galardonado periodista ha reiterado que no es la función del reportero derribar presidencias, algo que le disgusta que le atribuyan por sus informaciones en el Washington Post y ha clarificado que su trabajo es "informar a la gente de la manera más fiel posible sobre lo que está pasando".

No obstante, el maestro del periodismo de investigación ha expresado su preocupación por la conducta del mandatario republicano, del que ha asegurado muchos compañeros de partido consideran "inestable, incompetente e ignorante".

Al ser preguntado por figuras como Julian Assange, fundador de "WikiLeaks", ha aclarado que no es periodista y ha añadido que "tiene su propia agenda".

En su opinión "debería ser más cuidadoso" al difundir datos para "evitar poner en riesgo la vida de muchas personas".

Del ex analista de la CIA y la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) Edward Snowden, refugiado en Rusia, ha opinado que "no es un héroe tampoco un villano, sino un gran irresponsable".

El reportero reconoció la necesidad de la vigilancia de los cuerpos de seguridad frente al problema del terrorismo, pero ha recalcado que los profesionales de la información "han de asumir que siempre somos vulnerables".

Al abordar las precauciones en su trabajo ha defendido "la vieja manera de hacer periodismo", sin tanto uso de aparatos electrónicos y en "contacto directo con las fuentes".

Jocosamente invitó a los periodistas a ir "de paseo" con sus fuentes "y "hablar menos por teléfono".

Según su análisis, el gran desafío actual es la concentración del poder de la información en manos de gigantes como Google o Facebook, que, ha precisado, no son organizaciones periodísticas, pero deben garantizar el derecho de expresión de los ciudadanos.

"Es el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, aún bastante desconocida, y el futuro debate abarcará discusiones sobre privacidad, legalidad y toda clase de acciones humanas", concluyó.