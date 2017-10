Carlos Moedas: "El 90 % de la economía aún no se beneficia de la era digital"

El comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, el portugués Carlos Moedas, alertó de que "el 90 % de la economía aún no se beneficia de la era digital".

Los beneficios de la era digital "aún no han penetrado en la mayor parte de los sectores económicos", dijo el responsable del Ejecutivo comunitario en la inauguración de la Feria "Techdays" que se celebra en la ciudad de Aveiro (centro de Portugal).

En su discurso de apertura de este certamen, considerado como el más importante de Portugal en materia tecnológica, Moedas manifestó que hay sectores, como la sanidad, energía, transportes, alimentación o educación, que apenas están influenciados por la digitalización.

Consideró que, en el ámbito de la sanidad, el medicamento del futuro será "automatizado y personalizado"

En este sentido, argumentó que "hoy sabemos que las máquinas logran ser mejores que los médicos, más rápidas y se equivocan menos y pueden liberar a los médicos para que se ocupen de los enfermos".

Sobre inteligencia artificial, Carlos Moedas sugirió que la investigación debe mejorar a los ciudadanos como personas, pero nunca sustituirlos.

En cuanto a la legislación en materia de tecnología, se refirió a que los políticos "no saben cómo legislar" esta materia por desconocimiento del sector, por lo que apeló a la "aproximación entre políticos e ingenieros".

Además del comisario, la primera jornada de "Techdays" contó con la presencia del considerado "padre" del teléfono móvil, el estadounidense Martin Cooper, quien habló en el auditorio del recinto ferial sobre el futuro del sector de las tecnologías y las comunicaciones en el mundo.

También intervino el alcalde de Aveiro, Jose Ribau Esteves, quien defendió una Europa menos burocrática y selló un acuerdo con la empresa tecnológica Altice, con base en Portugal y que opera en 35 países, para que Aveiro sea la primera "Ciudad 5G" del país.

Se trata de un proyecto piloto en el que, además del Ayuntamiento y Altice, participará la Universidad de Aveiro.

La industria 4.0 (fábricas inteligentes robotizadas), la transformación digital y la tecnología Drupal (gestión de contenidos web) son otras de las cuestiones que se abordarán en esta feria tecnológica, que se celebra hasta el próximo sábado.

En el caso de la tecnología Drupal, uno de los ponentes más destacados será el experto gallego Alberto Permuy.