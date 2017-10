Risas y aplausos para la Joven Orquesta de la Unión Europea en Oviedo

La Joven Orquesta de la Unión Europea (EUYO, por sus siglas en inglés) cosechó una gran ovación tras su primer concierto en la calle dentro del programa de los premios "Princesa de Asturias". La plaza del Ayuntamiento de Oviedo fue el escenario en el que los músicos, una formación de viento metal y percusión, hicieron su carta de presentación al público asturiano, en el mediodía de este domingo.

el prólogo de "Orfeo", de Monteverdi, inauguró el concierto, en el que los músicos de la EUYO demostraron su versatilidad al encadenar piezas de William Byrd, Bruckner o Giuseppe Verdi, antes de afrontar un aplaudidísimo "A Londoner in New York", de Jim Parker. Pero fue su vitalista y extrovertida interpretación de "Carnival of Venice" lo que terminó por conquistar al público ovetense, que agradeció con sonoras risas el refrescante sentido del humor de los músicos, quienes a su vez correspondieron al público con un pasodoble como propina, en concreto "Amparito Roca". Los "¡Bravo!" y los "¡Olé!" se dejaron sentir en la plaza, antes de la cálida ovación con la que el público despidió a los músicos.