El Museo Reina Sofía se rinde al creador de las tiras de "Krazy Kat"

Con el objetivo de "bajar los museos al cómic", el Museo Reina Sofía muestra "Krazy Kat es Krazy Kat es Krazy Kat", la mayor de las retrospectivas que se hayan hecho sobre una de las figuras más relevantes del cómic estadounidense, George Harriman, creador de la tira cómica "Krazy Kat".

A través de 160 obras entre dibujos originales y páginas de periódicos, la exposición, comisariada por Rafael García y Brian Walker, plantea un recorrido por la totalidad de la creación de Herriman, el autor de unas tiras cuyo protagonista, un ambiguo gato, Krazy Kat, fue considerado por el poeta estadounidense Jack Kerouac como el símbolo de la Generación Beat.

"Es la exposición más grande que se ha hecho de Harriman. Llevo 43 años haciendo exposiciones sobre el arte del cómic, pero la exposición del Reina Sofía es un gran salto adelante para el reconocimiento del arte de las tiras cómicas", ha dicho Walker sobre esta muestra, abierta hasta el 26 de febrero.

"Hoy es un día especial porque esta exposición borra esa frontera entre la alta y la baja cultura", ha matizado Rafael García, al tiempo que el director del museo, Manuel Borja-Villel, ha puntualizado que uno de los objetivos es "bajar los museos al cómic".

La exposición da a conocer no sólo la faceta gráfica de Herriman (Nueva Orleans, 1880 - Los Ángeles, 1944), sino también el contenido, "aparentemente sencillo", de esta tira, que cuenta incluso con la inversión de papeles entre el trío de protagonistas, ya que en "Krazy Kat" el "perro odia al ratón y venera al gato, el ratón desprecia al gato y odia al perro, y el gato no odia a nadie y ama al ratón".

Así lo ha explicado Borja-Villel haciendo referencia a la descripción realizada por el escritor E.E Cummings, uno de los artistas que, junto a otros como Willem de Kooning, T. S. Eliot o Gertrude Stein, se vieron influenciados por la obra del historietista, cuya tira de "Krazy Kat" apareció por primera vez en el New York Evening Journal en 1913.

Ambientada en un idealizado condado de Coconino (Arizona), la tira se centra en las aventuras/desventuras de Krazy, un gato de sexo indefinido que ama locamente al ratón Ignatz. Pero el amor no es recíproco, e Ignatz le lanza continuamente ladrillos a la cabeza, gesto que el felino interpreta como actos de amor. Una relación que se presta a numerosas lecturas e interpretaciones.

La tira cómica se prolongó en el tiempo durante más de tres décadas y se mantuvo en varios periódicos estadounidenses gracias al magnate William Randoph Hearst.-

Ahora la exposición se estructura como un recorrido que arranca en los primeros trabajos previos a "Krazy Kat" (1990-1910) para continuar con dibujos y páginas de esta tira, desde sus orígenes hasta su asentamiento y desarrollo como tira independiente.

"Herriman nos dejó estas creaciones con las que podemos aprender sobre la humanidad y el sentido del humor que tenía. En su tiempo fue conocido como un dibujante de dibujantes, para periodistas, poetas o escritores. Después de su muerte se ha convertido en un autor de culto para autores como Chris Ware", ha añadido Walker sobre este autor seguido por artistas como Pablo Picasso.

Coincidiendo con la muestra dedicada a George Herriman, el 20 de diciembre el Museo organizará una conferencia con el autor de cómics Art Spiegelman (Estocolmo, 1948), creador de "Maus" (1986), quien expondrá su visión del cómic, como "una zona de batalla en tiempos postliterarios", en los que la alta cultura y la popular "chocan entre sí con especial intensidad", según la nota de la institución.